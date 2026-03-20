¡Pura química! Erika de La Vega entrevista a su "primer amor" Carlos Baute

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Erika de la Vega volvió a sentarse frente a alguien que conoce bien. En una nueva entrega de su espacio de entrevistas, la animadora recibió a Carlos Baute, el cantante venezolano con 38 años de trayectoria, más de 10 discos y cientos de canciones lanzadas. Pero esta vez, la conversación no giró en torno a los números, sino a la calma con la que hoy el artista observa su propia vida.

De los Mini Pops a la madurez espiritual

La entrevista, titulada "En defensa propia", arrancó con un viaje al pasado. Baute recordó su debut en "Sábado Sensacional" con apenas ocho años, formando parte de los Mini Pops. "Yo fui desde pequeño muy curioso, en búsqueda de cosas diferentes", confesó.

Pero el grueso de la charla se centró en el presente. El intérprete de "Colgando en tus manos" habló de cómo ha cambiado su forma de componer a lo largo de las décadas y reveló un número impactante: "Doscientas, trescientas, por lo menos trescientas, sí", afirmó cuando Erika le preguntó cuántas canciones ha escrito.

Padre, creyente y en busca del bienestar

La conversación también abordó facetas menos conocidas del cantante. Baute se sinceró sobre su rol como padre y las pequeñas lecciones que sus hijos le dejan a diario. Habló de su fe y de la importancia de la salud mental y el bienestar, temas que, según adelantó, estarán presentes en su próximo disco, inspirado en la autora María Rosales y su libro "Encuentra tu personal".

"Soy creyente, yo creo que hay que hacer el bien, hay que trabajar y ser buenas personas", sentenció.

Un reencuentro con aroma a madurez

Para Erika, la cita fue mucho más que una entrevista. "Hoy tengo una conversación muy especial porque me reencuentro con un gran amigo, alguien con quien comparto muchos recuerdos y anécdotas desde hace años", expresó la conductora.

El diálogo, cargado de honestidad, dejó una reflexión que trasciende la música. Como bien lo resumió De la Vega, la historia de Baute es la de todos aquellos que, aunque no canten, "estamos tratando de encontrar nuestro propio ritmo, el que nos haga sentir vivos una y otra vez".

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