Doble brillo en Hollywood: estos actores de “El Diablo Viste a la Moda 2” recibieron su estrella en el Paseo de la Fama

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El Paseo de la Fama de Hollywood suma dos nuevos nombres de peso a su colección de astros.

En esta oportunidad, los actores Emily Blunt y Stanley Tucci inauguraron este jueves sus respectivas placas en una ceremonia llena de afecto y complicidad.

Del mismo modo, el evento guarda un significado especial para ambos, ya que, además de compartir pantalla en la secuela de "El diablo Viste a la Moda", mantienen un vínculo familiar estrecho en la vida real: Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana de la actriz, según informó La Vanguardia.

Foto: El Horizonte

Un círculo íntimo de apoyo



En el mismo orden de ideas, la celebración reunió a grandes figuras del cine como Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Dwayne Johnson quienes estuvieron presentes para rendirles tributo. Por su parte, Streep dedicó unas palabras llenas de admiración a sus compañeros, resaltando el talento y la calidad humana de ambos.



Por otro lado, Blunt contó con el apoyo incondicional de su esposo, el director John Krasinski, y sus dos hijas, Hazel y Violet. Durante su intervención, la intérprete de 43 años confesó la profunda emoción que siente ante tal reconocimiento.

Trayectorias de éxito



Stanley Tucci, de 65 años, aprovechó su discurso para bromear sobre su larga trayectoria, que incluye más de cien películas y trabajos destacados en televisión y teatro. Además, el actor recordó con humor algunos altibajos de su carrera antes de consolidarse como uno de los rostros más respetados de la industria.



En el caso de Emily Blunt, tras sus inicios en el teatro y éxitos como "Un lugar tranquilo", la actriz alcanzó su primera nominación al Óscar en 2023 gracias a su papel en "Oppenheimer".

El regreso de un ícono de la moda



Este homenaje coincide con el esperado estreno de la continuación de "El diablo Viste a la Moda". La nueva entrega vuelve a reunir a parte del elenco original, con Meryl Streep de nuevo bajo la piel de la exigente Miranda Priestly. Con sus nuevas estrellas, Blunt y Tucci se unen a sus compañeras de reparto, Streep y Anne Hathaway, quienes ya poseen este galardón en el célebre bulevar de Los Ángeles.

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