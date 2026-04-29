¡Ed Sheeran confirma nueva etapa de su gira por Latinoamérica y lo hace con un nuevo look!

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El cantante y compositor Ed Sheeran ha confirmado una nueva etapa de su gira internacional con destino a Latinoamérica, marcando su regreso a la región en el marco de su actual ciclo de presentaciones en vivo. El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, no solo por el recorrido confirmado, sino también por la nueva imagen que el artista ha mostrado en esta fase de su carrera.

El regreso forma parte de la expansión de su tour global, que continúa sumando fechas en distintos continentes y reforzando su presencia en mercados clave de la música en vivo.

Un cambio de imagen en plena gira

Junto al anuncio del nuevo tramo de su gira, el artista ha mostrado una apariencia renovada en sus recientes publicaciones y apariciones, lo que ha sido interpretado como parte de una nueva etapa artística.

Este cambio coincide con la reactivación de su agenda internacional y con el enfoque de esta fase del tour, en la que continúa presentando su repertorio más reciente ante audiencias de todo el mundo.

Latinoamérica vuelve al itinerario del tour

La nueva etapa del recorrido incluye nuevamente a países de Latinoamérica, región que ha tenido un papel importante en la trayectoria del artista durante sus giras anteriores. Con esta confirmación, Sheeran amplía su presencia en una de las zonas con mayor respuesta a sus presentaciones en vivo.

El anuncio refuerza la continuidad de su proyecto musical en directo, que ha mantenido una fuerte demanda en distintos territorios desde el inicio de su gira.

Un invitado especial en el escenario

Esta fase del tour contará además con la participación del músico y productor FINNEAS, quien se sumará como invitado especial en los conciertos programados en esta nueva etapa.

Su incorporación aporta un elemento adicional a la experiencia en vivo, integrando una propuesta musical complementaria dentro del mismo espectáculo.

Expectativa por las próximas fechas

Con el anuncio ya confirmado, la atención se centra ahora en las fechas específicas y ciudades que formarán parte del recorrido en Latinoamérica. La expectativa crece entre los seguidores del artista, que esperan el anuncio completo del calendario de presentaciones.

La combinación de nuevo look, regreso a la región y un invitado especial posiciona esta etapa del tour como una de las más comentadas dentro del circuito musical actual.

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