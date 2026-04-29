Maluma sorprende con una nueva etapa artística: “Loco por volver” marca su regreso a la esencia de Juan Luis

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Maluma vuelve a la escena musical con un anuncio que ha generado gran expectativa en la industria latina. El artista confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum Loco x Volver, una producción que, según ha explicado, representa un regreso a su esencia más auténtica bajo su nombre real, Juan Luis Londoño.

El proyecto llega tras aproximadamente dos años de trabajo creativo y será publicado oficialmente el 15 de mayo de 2026, marcando su primer álbum completo en varios años.

Un proyecto construido desde la introspección

El propio artista ha descrito este trabajo como una etapa de transformación personal. A través de un mensaje compartido en redes sociales, expresó que el proceso de creación estuvo acompañado de una búsqueda interna, donde volvió a conectar con su origen artístico y emocional.

De acuerdo con la información difundida en el anuncio, el álbum refleja una narrativa centrada en la sanación, la nostalgia y la identidad, elementos que han guiado la construcción de este nuevo capítulo musical.

14 canciones y un concepto de regreso

Loco x Volver estará compuesto por 14 temas e incluirá varios sencillos previamente publicados. Entre ellos figuran colaboraciones con artistas como Kany García, Arcángel, Yeison Jiménez y Ryan Castro, lo que aporta una mezcla de sonidos que van del pop latino al urbano y a influencias más regionales.

El proyecto también ha sido descrito como un recorrido musical que fusiona géneros y emociones, reforzando la idea de un disco más introspectivo dentro de la carrera del cantante.

La idea de volver al origen

Uno de los elementos más destacados del anuncio es el concepto detrás del título. “Loco x Volver” hace referencia a un deseo de regresar a la persona que fue antes de alcanzar la fama global, retomando su identidad inicial y el impulso creativo de sus primeros años.

Este enfoque ha sido interpretado como una apuesta por una versión más íntima del artista, alejándose parcialmente de la imagen más comercial de etapas anteriores.

Un lanzamiento que marca nueva etapa

El estreno del álbum está previsto para el 15 de mayo, y su anuncio ya ha generado conversación entre fanáticos y medios especializados. La expectativa se centra en cómo este cambio de enfoque se reflejará en el sonido y la narrativa del disco.

Con este proyecto, Maluma abre un nuevo capítulo en su carrera, presentando una propuesta que apunta a ser una de las más personales de su trayectoria y que reafirma su evolución dentro de la música latina contemporánea.

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