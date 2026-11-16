El cantautor venezolano Francia participa en la edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas. Como miembro oficial de la Academia Latina de la Grabación en su primer año, el intérprete integra la delegación de Venezuela durante las ceremonias de premiación, tanto en la gala principal como en La Premiere, en el MGM Grand Garden Arena. En estas jornadas, músicos compatriotas obtienen galardones en categorías de composición y música clásica.

Detalles de su viaje a Las Vegas



Desde su llegada a Nevada el 9 de noviembre, la agenda del músico incluye encuentros clave de la industria dentro de la Semana del Latin Grammy, tales como el evento de la firma Empire, el Emerging Talent Spotlight de la Fundación Cultural Latin Grammy y la cena tributo para Daddy Yankee como Persona del Año.

Encuentros

Además, el artista presencia los homenajes a la excelencia musical para Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Chichí Peralta y Omar Alfanno. En medio de estas actividades, comparte con colegas y promociona desde hace cinco meses su EP negrito, disponible en plataformas digitales mediante el enlace empire.ffm.to/negrito. Esta producción discográfica, sucesora de Infinita, fusiona ritmos afrocaribeños, pop y soul para abordar temas de identidad, sexualidad, resiliencia y superación a través de cortes como Bendecido, Elegancia la de Francia, Magdalena, Melaíto e' caña y el tema homónimo.

Proyectos



En paralelo, el también abogado, actor y modelo debuta en el teatro con Boudoir, un unipersonal escrito por él bajo la dirección de Juan Bautista y Simona Chirinos. Esta obra muestra distintos aspectos de su alter ego hasta que este asume el control del relato desde su tocador para exponer procesos creativos e ideas desde la intimidad.

Lo que viene para Francia



De cara al cierre de 2026, Francia alista el lanzamiento de su edición de The Black Room Sessions. Asimismo, el artista mantiene la conducción de la serie Blacktinidad, de LatinNation Media, y su espacio Frecuencia Francia, con toda la información sobre sus proyectos disponible en su sitio web oficial FranciaCanta.com y en su cuenta de Instagram @FranciaCanta.

Foto: NDP

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