Venezuela brilla en los Latin Grammy 2026: un repaso por los momentos más destacados de la noche de la música latina

La noche del 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena confirmó el gran momento de la música venezolana. Desde la alfombra roja, conducida por Chiquinquirá Delgado y Emmanuel Palomares, el tricolor se hizo sentir. El primer gran anuncio llegó en la gala previa, donde la joven de 23 años Sara Schell ganó el Latin Grammy a Compositora del Año. Oriunda de Barquisimeto, Schell ha construido una carrera escribiendo para artistas como Becky G, J Balvin y Kany García, y dedicó su premio a su familia.

El otro gran triunfo criollo llegó de la mano del maestro Gustavo Dudamel. Su disco Odyssey, junto a la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el cuatrista Jorge Glem, se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Música Clásica. Glem, visiblemente emocionado, dedicó el premio a su ciudad natal, Cumaná, y reivindicó el cuatro venezolano como un "instrumento universal", un momento que quedó para la historia.

Rosalía y el reinado de 'LUX'

La gran ganadora de la noche fue, sin duda, Rosalía. La artista catalana, que partía como favorita con siete nominaciones, se alzó con seis galardones, incluyendo los dos más codiciados: Álbum del Año por LUX (Complete Works) y Canción del Año por La Perla, en colaboración con Yahritza y Su Esencia. Con este triunfo, Rosalía se convierte en la primera mujer en ganar tres veces el premio a Álbum del Año. Al subir al escenario, no pudo contener las lágrimas y recordó sus inicios, cuando apenas llenaba "100 butacas en Madrid". Su presentación de apertura, con una estética celestial, fue uno de los momentos más comentados de la gala.

El homenaje a Willie Colón y la sorpresa de Janet Jackson

La noche también tuvo espacio para la emoción y los homenajes. El legendario salsero puertorriqueño Willie Colón, fallecido en febrero a los 75 años, recibió un tributo póstumo de altura. Sobre el escenario se unieron voces como las de Niña Pastori, quien abrió con una versión aflamencada de Oh, qué será?; Luis Enrique, con El gran varón; Nathy Peluso, con Usted abusó; y el Grupo Niche, que cerró con La murga, acompañados por el hijo del artista, Miguel Colón. Luis Enrique resumió el sentir de todos: "Willie Colón fue el arquitecto de lo que todos conocemos como salsa".

Uno de los momentos más inesperados de la gala fue la aparición de Janet Jackson. La icónica cantante estadounidense subió al escenario para entregar el premio Persona del Año a Daddy Yankee por sus tres décadas de trayectoria. Jackson dedicó palabras de "admiración y respeto" al reguetonero, dejando al público y al propio homenajeado boquiabiertos.

El sabor venezolano también se escuchó en el escenario

La presencia venezolana no solo se limitó a los premios. La cantautora Elena Rose ofreció una sentida interpretación de su tema Alma, reafirmando su lugar como una de las figuras más destacadas de la música latina actual. Por su parte, la banda Rawayana puso el ritmo con un popurrí de sus éxitos Bendito e Inglés en Miami, llevando el sabor del país al escenario principal. Aunque ninguno de los dos se llevó el gramófono en sus categorías, su participación consolidó una noche en la que Venezuela fue protagonista de principio a fin.

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