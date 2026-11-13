El cuatro venezolano conquista el Latin Grammy: Jorge Glem gana Mejor Álbum de Música Clásica

La gala previa de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas, dejó un momento para la historia de la música venezolana. El álbum Odyssey, dirigido por Gustavo Dudamel e interpretado por la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, se alzó con el gramófono a Mejor Álbum de Música Clásica. Pero detrás de ese reconocimiento hay un nombre que brilla con luz propia: el del cuatrista Jorge Glem, el músico cumanés que, con su instrumento de cuatro cuerdas, se abrió paso en un territorio dominado por las orquestas sinfónicas.

El discurso de un hijo de Cumaná

Al recibir el premio, Glem tomó el micrófono para dedicar unas palabras que mezclaron emoción, gratitud y reivindicación. Comenzó agradeciendo a la Academia Latina de la Grabación, al maestro Gustavo Dudamel, al compositor Gonzalo Grau —autor de la obra Odisea: Concierto para Cuatro Venezolano y Orquesta— y al ingeniero Dmitri Lipay por su trabajo en el disco. Luego, con la voz entrecortada, se dirigió a su gente: “Yo vengo de una hermosa ciudad, Cumaná, en Venezuela, con un cuatro y con un sueño: hacer que este increíble instrumento folclórico se convierta en un poderoso instrumento universal”. En sus palabras resonó la convicción de que este logro no es individual, sino colectivo. “No es un trabajo solo, sino de muchos cuatristas en el mundo”, afirmó, y mencionó a sus hermanos del C4 Trío y a la agrupación La Siembra del Cuatro.

“Pinta tu aldea y serás universal”

Para cerrar su mensaje, Glem citó una frase que resume su filosofía de vida: “Pinta tu aldea y serás universal”. Con ella, hizo un llamado a no perder las raíces y a ponerles “las alas más hermosas” a Venezuela. “No dejemos de estar enamorados de nuestras raíces”, expresó, antes de invitar a recibir al mundo “en la mejor versión de nuestra Venezuela”. El discurso, que terminó con un “que viva la música, que viva la música latina, que viva Venezuela libre”, dejó claro que este premio es tanto un reconocimiento artístico como un mensaje de esperanza.

Una carrera forjada a golpe de cuerdas

Jorge Glem no es un recién llegado a los escenarios. Nacido en Cumaná, estado Sucre, es fundador del ensamble C4 Trío, con el que ya había ganado un Latin Grammy en 2019. Su carrera lo ha llevado a fusionar el cuatro con géneros como el jazz, la salsa, el bluegrass, el rock y el pop, y a colaborar con artistas de la talla de Caramelos de Cianuro, Desorden Público y Guaco. Hoy, radicado en Nueva York, se ha convertido en uno de los embajadores más activos del instrumento venezolano en el mundo. “Lo que hago es justamente llevar el cuatro por varios sitios del mundo, no solamente haciendo música venezolana, sino también hablando cosas maravillosas sobre nuestro país”, dijo en una entrevista reciente.

El talento venezolano brilla en Las Vegas

El triunfo de Glem se suma a una cosecha de reconocimientos para Venezuela en esta edición de los Latin Grammy. En la misma gala no televisada, la joven barquisimetana Sara Schell ganó el premio a Compositora del Año. Además, el disco Odyssey forma parte de una lista de nominados en la que también figuraron el propio Glem y Natasha Bravo por su tema Urano, en la categoría de Mejor Canción de Raíces. La música clásica y las raíces venezolanas, de la mano de Dudamel, Glem y la Sinfónica Simón Bolívar, se consolidan así como una de las exportaciones culturales más potentes del país.

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