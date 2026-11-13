¡Adiós a los rumores! Ariana Grande oficializa su segunda oportunidad con Ricky Álvarez en la alfombra roja

Ariana Grande regresó a los focos para promocionar su nueva película, Ahora los suegros son ellos —la nueva entrega de la saga Los padres de mi novia, donde comparte créditos con Ben Stiller y Robert De Niro. Sin embargo, todas las miradas apuntaron a su acompañante: Ricky Álvarez, el bailarín y fotógrafo con quien la artista retomó su relación este 2026 tras una década de distancia. La pareja marcó su primera aparición oficial en una alfombra roja desde que se reencontraron.

La línea de tiempo de un reencuentro

La historia entre ambos se remonta a 2015, cuando Álvarez formaba parte del cuerpo de bailarines de la gira Honeymoon Tour de Grande. Su noviazgo se extendió hasta julio de 2016, y aunque terminaron, mantuvieron una relación cordial que quedó inmortalizada en la letra de Thank U, Next. Casi una década después, los rumores de una segunda oportunidad se encendieron en junio de 2026, cuando fueron vistos almorzando juntos en Austin, Texas. Semanas más tarde, un paseo por Central Park terminó de avivar las especulaciones, hasta que en agosto la propia Ariana confirmó la relación con una publicación en Instagram. Los fans más atentos notaron una pista clave durante su gira Eternal Sunshine: la artista cambió la letra de Thank U, Next.

Un regreso paulatino a los reflectores

La aparición en el estreno de Ahora los suegros son ellos también marca el retorno de Grande a los eventos públicos tras anunciar en agosto su intención de alejarse de la "atención pública" por el constante escrutinio sobre su físico durante su última gira. Días antes, la cantante había reaparecido en el programa de Jimmy Fallon. Ahora, con Ricky a su lado y una nueva película en el horizonte, Ariana parece haber encontrado un equilibrio entre su carrera y una segunda oportunidad amorosa que, esta vez, no piensa esconder.

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