¡Ya es oficial! Shakira confirma su regreso a Venezuela: conoce todos los detalles

Hasta hace unas horas, la noticia del regreso de Shakira a Venezuela circulaba estrictamente por los canales de la productora Fenix Entertainment. Pero este jueves, la propia artista se encargó de dar el visto bueno definitivo. A través de sus historias oficiales de Instagram, la barranquillera compartió el cartel de su gira latinoamericana, donde se lee claramente la lista de países encabezada por Brasil y seguida por Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La espera de 16 años llega a su fin

Con este simple movimiento en redes sociales, Shakira sella su compromiso de volver a pisar un escenario venezolano después de más de una década y media de ausencia. Su última presentación en el país fue en marzo de 2011, como parte de su gira Sale el Sol. Desde entonces, los intentos por traerla de vuelta habían quedado en promesas o rumores, especialmente cuando el país quedó fuera de la primera etapa del tour en 2024. Hoy, la historia es distinta: la propia artista avala lo que será su reencuentro con el público venezolano.

Los detalles que faltan por confirmar

La publicación no revela aún la fecha exacta ni el recinto del concierto. Se espera que la productora y el equipo de la artista detallen esta información en los próximos días o semanas, tal como ha ocurrido con otras paradas de la gira. Mientras tanto, los seguidores celebran que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez la noticia viene respaldada por la propia "Loba".

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