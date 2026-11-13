Dua Lipa pone fin a la batalla legal por 'Levitating': esto pasó

La disputa legal que mantenía alerta a Dua Lipa desde hace más de tres años llegó a su fin. Según documentos presentados el pasado 9 de noviembre ante un tribunal federal de Los Ángeles, la cantante, Warner Records y el productor Stephen "Koz" Kozmeniuk alcanzaron un acuerdo con el músico Bosko Kante para poner fin a la demanda por infracción de derechos de autor. El proceso concluyó con una desestimación con prejuicio, lo que significa que el caso no podrá volver a presentarse en el futuro. Aunque los términos económicos del pacto permanecen bajo reserva, se estableció que cada parte asumirá sus propios costos y honorarios legales.

La reclamación de Bosko Kante: del talk box a los remixes

La demanda, interpuesta en julio de 2023, se centró en el uso de una grabación de talk box que Kante realizó para la versión original de Levitating, publicada en marzo de 2020. Según el músico, el acuerdo inicial con el equipo de producción le permitía aparecer en la grabación original, pero no autorizaba la reutilización de su interpretación en las posteriores remezclas del tema. Las versiones señaladas en la demanda incluyen el remix junto a DaBaby, la versión de The Blessed Madonna con Madonna y Missy Elliott, y una adaptación creada para los American Music Awards. Kante, cofundador de ElectroSpit —una empresa que fabrica un dispositivo portátil de talk box—, sostenía que su contribución era fundamental para el sonido del éxito y que se había excedido el alcance de la licencia original.

"Hemos resuelto las disputas de Bosko": la voz de su abogado

El abogado de Kante, Na'il Benjamin, confirmó el desenlace y ofreció declaraciones que subrayan la relevancia del caso para la industria musical. "Hemos resuelto las disputas de Bosko con Warner", afirmó Benjamin a Rolling Stone. "Siempre hemos sostenido que las contribuciones de Bosko a Levitating fueron importantes. De manera más amplia, creemos que casos como este importan a todos los artistas que producen, interpretan y colaboran en proyectos publicados por grandes sellos discográficos. Las contribuciones de los artistas son valiosas y deben recibir el uso, el reconocimiento y la compensación que corresponden". Ni Dua Lipa ni Warner Records han emitido comentarios sobre los detalles del acuerdo, manteniendo la confidencialidad de las condiciones.

Un historial de demandas que termina en tablas

Este caso era el último de una serie de litigios que rodearon a Levitating. En marzo de 2022, la banda de reggae Artikal Sound System acusó a Lipa de plagiar el estribillo de su tema Live Your Life, pero la demanda fue desestimada al no poder probar que la artista hubiera escuchado la canción. Posteriormente, los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer alegaron similitudes con sus temas Wiggle and Giggle All Night (1979) y Don Diablo (1980), pero esa causa también fue rechazada por los tribunales. A diferencia de las anteriores, la demanda de Kante es la única que ha terminado en un acuerdo, lo que cierra un capítulo legal para uno de los sencillos más exitosos de la carrera de Dua Lipa.

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