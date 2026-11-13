¡Con sello venezolano! George Wittels firma la nueva corona del Miss Universo en el 75 aniversario del certamen

Detrás de la nueva joya que brillará en la cabeza de la próxima Miss Universo hay un nombre con acento venezolano. George Wittels, nacido en Maracaibo y con una trayectoria que comenzó en 1999 de la mano de Osmel Sousa para el Miss Venezuela, fue el encargado de diseñar “El Resplandor del Legado Eterno”, la corona que conmemora los 75 años del certamen. Wittels, ingeniero de sistemas de formación y orfebre por vocación, ha creado tiaras para certámenes como Miss Supranational, Miss Panamá, Miss Costa Rica y Miss España, consolidándose como una referencia internacional en la joyería de concursos de belleza.

Una joya de 3.150 diamantes con historia

La pieza, elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3.150 diamantes de talla brillante, fue creada en colaboración con la casa parisina Maison d’OR. Su diseño no es azaroso: los tres diamantes principales representan el pasado, el presente y el futuro del certamen. El de la izquierda honra a las mujeres que durante 75 años abrieron caminos; el de la derecha celebra a quienes hoy transforman sus comunidades; y el central, ubicado bajo la emblemática estrella de la organización, simboliza a las nuevas generaciones. “Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aún más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

El brillo venezolano en la gala final

La corona fue presentada este jueves en The Miss Universe Experience, en Plaza Las Américas (San Juan), un espacio que exhibe otras 18 coronas históricas y que ya ha recibido más de 27.700 visitantes. La pieza será entregada a la nueva soberana durante la gran final del 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde más de 100 delegadas competirán por el título. Para Wittels, este encargo representa un nuevo hito en una carrera que comenzó en Maracaibo y que hoy coloca su firma en la joya más codiciada del universo.

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