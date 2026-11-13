Sara Schell hace historia en los Latin Grammy: la venezolana de 23 años gana el premio a Mejor Compositora

La 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, tuvo un nombre venezolano en lo más alto. Sara Schell, de 23 años y nacida en Barquisimeto, estado Lara, se llevó el galardón a Mejor Compositora en su primera nominación en la categoría. El triunfo no era sencillo: competía contra figuras como Edgar Barrera, quien llegaba con 10 nominaciones y tres victorias consecutivas en esa misma terna, además de Iván Gámez, Yoel Henríquez y Jenni Mosello. Schell se convirtió así en la única debutante de la categoría y en la gran sorpresa de la noche.

La pluma detrás de los éxitos del momento

El premio no es casualidad. Sus créditos incluyen algunos de los temas que han dominado las listas en los últimos años: “Gabriela” de KATSEYE, “Mercedes” de Becky G y Óscar Maydon, “Si te vas” de J Balvin y Jay Wheeler —que llegó al número 1 de Latin Airplay de Billboard—, “Ojos verdes” de Nicki Nicole y “Bendito” de Rawayana, entre muchos otros. También coescribió “A la niña que fui”de Kany García, tema que competía por Mejor Canción Pop en esta misma edición.

Del conservatorio a la industria global

Detrás del logro hay una historia de formación clásica y giros inesperados. Schell comenzó a estudiar violonchelo a los cuatro años en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto, donde también recibió clases de piano y canto, y llegó a representar a Venezuela en presentaciones en Perú y Estados Unidos. A los 15 escribió su primera canción, pero no veía la música como una carrera segura. Su plan era estudiar negocios en Londres, hasta que la pandemia cambió el rumbo: su familia se trasladó a México y ella empezó a publicar covers en Instagram, lo que la conectó con otros compositores y la llevó a las primeras sesiones de escritura. Su padre, recuerda, le dijo: “Dale dos años”.

El futuro de la composición venezolana

Con 23 años, Schell ya ha trabajado con nombres como Belinda, Natanael Cano, Tiago PZK, Fuerza Regida y Danna, y ha participado en bandas sonoras como la de Bad Boys: Ride or Die. En entrevistas ha descrito su rutina de escribir hasta tres canciones al día y ha definido su oficio como “un camino hermoso, pero difícil”. Su victoria en los Latin Grammy no solo reconoce su talento individual, sino también el peso creciente de la composición venezolana en la música latina actual.

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