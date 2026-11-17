La industria musical internacional celebra un encuentro de admiración mutua entre dos de sus máximas figuras contemporáneas. Durante una conferencia de prensa virtual ante los votantes de los Globos de Oro, la cantautora estadounidense Taylor Swift dedica emotivas palabras al cuarto álbum de estudio de la artista española Rosalía, titulado "LUX". En medio de la promoción de su tema original I Knew It, I Knew You (que compone junto a Jack Antonoff para los créditos finales de la película "Toy Story 5"), Swift detiene su agenda para aplaudir el trabajo discográfico de su colega.

Postura de Taylor Swift



La intérprete estadounidense afirma que, al revisar los lanzamientos musicales del último año, solo dos producciones alcanzan el nivel de discos "perfectos" a los que regresa de manera constante: "The Art of Loving", de la británica Olivia Dean, y "LUX", de Rosalía. Sobre la obra de la artista catalana, Swift expresa una profunda fascinación y la define como un proyecto "conceptual, ambicioso y expansivo que solo pudo nacer de la propia experiencia vital de Rosalía".

Industria musical



Más allá del halago artístico, la estrella del pop aprovecha el espacio para fijar una postura firme frente al avance de la inteligencia artificial en la creación sonora. Swift sostiene que producciones con tanta alma demuestran que la sensibilidad de las personas resulta irremplazable por algoritmos. "Cuando los seres humanos crean algo tan extraordinario, eso nos eleva, nos inspira y nos hace sentir que los humanos seguimos ganando en esto", sentencia la artista ante la prensa. Este pronunciamiento cobra especial relevancia tras las recientes medidas legales de su empresa, TAS Rights Management, para registrar su voz y frases características ante el uso no autorizado de herramientas digitales.

Respaldo entre colegas



El respaldo de Swift ocurre en un momento cumbre para la carrera de Rosalía. Publicado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records, "LUX" representa un giro audaz hacia la música clásica y sinfónica, con grabaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El álbum explora temáticas de espiritualidad e identidad femenina en múltiples idiomas y acaba de obtener el galardón a Álbum del Año en la vigésimo séptima edición de los Latin Grammy en Las Vegas.

Grammy 2027



Como dato curioso para la próxima temporada de premios, los elogios anteceden a una competencia directa entre ambas estrellas. La Academia de la Grabación anuncia las candidaturas para la sexagésima novena edición de los premios Grammy (que tienen lugar el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles) e incluye tanto a "LUX" de Rosalía como a "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift y The Art of Loving de Olivia Dean en la disputa por el codiciado gramófono a Álbum del Año.

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