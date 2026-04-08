El tributo que el mundo esperaba: Daddy Yankee recibirá el galardón más prestigioso de la música latina

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El reguetonero Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación gracias a su impecable trayectoria artística, que será entregado el próximo 11 de noviembre en Las Vegas durante la Semana del Latin Grammy, que incluirá un concierto tributo con la participación de artistas internacionales.

Este importante reconocimiento de la industria musical llega después de casi tres décadas de carrera, donde también se ha desempeñado como compositor, causando impacto en la globalización del reguetón y destacando otros roles como sus trabajos humanitarios y más. Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, es considerado una figura clave en la evolución del género urbano.

“Es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo el Big Boss sobre este reconocimiento. Por otra parte, Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, lo describió como “una figura determinante en el ascenso global de la música latina”.

Desde sus inicios en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee desarrolló un estilo propio que reflejaba realidades sociales complejas. En un contexto donde el reguetón enfrentaba estigmas, el artista contribuyó a su legitimación cultural y expansión internacional.

Su consolidación global llegó en 2004 con el álbum ‘Barrio fino’, que vendió más de ocho millones de copias y permaneció 24 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Top Latin Albums. El éxito de ‘Gasolina’ marcó un punto de inflexión en la música latina y llevó el reguetón a audiencias internacionales. A lo largo de su carrera, ha logrado múltiples éxitos como ‘Limbo’, ‘Con calma’ y ‘Dura’, posicionándose en los primeros lugares de popularidad en todo el mundo.

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