El "trío" que nadie esperaba: Messi y Rodrigo De Paul, las estrellas del nuevo videoclip de Tini

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Este miércoles 18 de marzo la cantante argentina, Tini Stoessel anunció por medio de sus redes sociales el estreno de su nuevo tema titulado "Dos Amantes" al igual que la participación estelar en el videoclip de la canción, que incluye a los jugadores de la selección argentina Lionel Messi y Rodrigo De Paul así como de la actriz argentina, Susana Giménez.

A su vez, Stoessel reunirá en una misma producción a las figuras más grandes de su país.

En el mismo orden de ideas, el adelanto del videoclip ya superó el millón de reproducciones en menos de media hora. Si bien, por medio de este vistazo aparecen en una escena fugaz Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul golpeando una puerta, según reseñó ecuavisa.

Según lo dio a conocer Tini, la canción y el material audiovisual se estrenan este jueves 19 de marzo 9:00 p.m. hora Argentina.

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