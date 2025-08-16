Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cocinan algo grande: entérese aquí

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se han intensificado en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una serie de pistas en redes sociales, ahora parece tomar fuerza con detalles que sugieren que la pareja está lista para dar el "sí, quiero" y consolidar su relación públicamente.

La prueba más reciente de un posible compromiso es la supuesta búsqueda del vestido de novia. La cantante pop habría visitado el exclusivo atelier de la diseñadora Romona Keveza en Miami, conocida por sus creaciones sofisticadas y etéreas. Los rumores sugieren que el precio de un diseño de esta firma podría superar los 30.000 dólares, lo que da una idea de la magnitud del evento.

Estos nuevos detalles se suman a las versiones de un romántico pedido de matrimonio en Marruecos. Durante unas vacaciones de ensueño, De Paul habría sorprendido a Tini con una cena íntima a la orilla del mar, rodeados de velas y pétalos de rosa. La cantante luego fue vista con un brillante anillo en su mano izquierda, lo que despertó las primeras especulaciones.

El romance parece estar en su mejor momento, especialmente ahora que la pareja comparte la misma ciudad. Rodrigo De Paul se ha unido a las filas del Inter de Miami, club que también es el hogar futbolístico de su compatriota Leo Messi. Además, el jugador compró una lujosa propiedad en la ciudad estadounidense para compartirla con Tini, confirmando así su nueva vida juntos.

