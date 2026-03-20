Música

El trono tiene heredera: el inesperado anuncio de North West que sacude el legado de su padre

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West anunció que pronto lanzará su primer proyecto musical 

Por Ana Maxiel Mariño
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:06 pm
El trono tiene heredera: el inesperado anuncio de North West que sacude el legado de su padre
Foto: The Medizine

A sus 12 años, North West, hija del cantante estadounidense Kanye West y la celebridad estadounidense Kim Kardashian, anunció su primer proyecto musical lo que significa el inicio de su propio camino en la música. 

Hasta el momento, según información difundida, se sabe que el proyecto tendrá influencias claras: Samples de Coldest Winter de su padre y foco en el rap.

Del mismo modo, a North se la ha vinculado con nombres de la nueva escena como Che, Molly Santana y OsmaSon, mientras que ya los acompaña desde la producción, reforzando lo que será su legado entre las nuevas generaciones. 

Anteriormente, West ya participó durante la creación del álbum de su padre "Vultures" y se subió al escenario en la Ciudad de México. Ahora llegó su momento. 

En otro orden de ideas, recientemente registró "NOR 11", su futura marca de moda, según reseñó Lebananas.  

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