"Ella me pidió no publicarlo”: la revelación de Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos

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Durante una entrevista en el podcast "Cara a Cara con Rodner Figueroa" el presentador de televisión venezolano, Frederik Oldenburg, aclaró que la decisión de terminar su relación con la actriz colombiana Carmen Villalobos, fue de él.

Además, Oldenburg aseguró que la decisión la tomó durante el pasado mes de noviembre. Sin embargo, según relató, Villalobos le pidió que no revelaran su ruptura hasta el inicio del año 2026.

Posteriormente, la actriz colombiana publicó un video a través de sus redes sociales junto a la actriz y cantante colombiana, Majida Issa, dando a entender que estaba soltera.

Causa de la ruptura

En el mismo orden de ideas, el reconocido presentador venezolano destacó que la distancia fue uno de los factores que influyó al tomar su decisión de terminar el noviazgo de tres años con Villalobos.

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