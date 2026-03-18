Carmen Villalobos confiesa el difícil momento personal que atraviesa tras su ruptura

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La actriz colombiana, Carmen Villalobos, confesó recientemente que atraviesa uno de los momentos más difíciles en lo que respecta a su vida personal y emocional luego de que salieran a la luz más detalles sobre la supuesta infidelidad por parte de su ex, el presentador venezolano Frederik Oldenburg, con la futbolista mexicana Viviana Michel.

Si bien, aunque Villalobos se ha mostrado fuerte por medio de las redes sociales, personas cercanas a la celebridad colombiana aseguran que la situación sí le afectó.

Por su parte, la noticia de la ruptura la dio a conocer la periodista mexicana, Jessica Carrillo, quien, además, afirmó que logró comunicarse con la intérprete de Catalina Santana, de acuerdo con una publicación hecha por el canal Univision.

Según relató Carillo, la actriz colombiana atraviesa días complicados luego de su ruptura sentimental, aunque intenta mantener la calma.

"Está bien dentro de lo que cabe, pero han sido meses difíciles", aseguró la periodista de origen mexicano en relación a la conversación con Villalobos, reseñó Publi News.

Aunque Carmen Villalobos no ha dado mayores detalles con respecto a lo que ocurrió realmente, versiones de los medios internacionales afirman que la ruptura no se generó por temas de distancia.

En el mismo orden de ideas, la periodista Mandy Fridmann, destacó que detrás del desenlace existiría una situación personal sensible, vinculada a una supuesta infidelidad.

Finalmente, hasta ahora, Villalobos y Oldenburg no han confirmado públicamente los rumores de traición.

Sin embargo, el reconocido presentador venezolano fue consultado, según información difundida en las redes sociales, y expresó que se siente tranquilo tras la ruptura.

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