Elymar Zurita presume resultados de su liposucción y su regreso a la playa junto a Miguel Moly desata reacciones en redes

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La pareja del reconocido cantante Miguel Moly, Elymar Zurita, ha vuelto a captar la atención en redes sociales tras compartir detalles de su reciente transformación física luego de someterse a una intervención estética abdominal a comienzos de 2026.

Zurita decidió realizarse una liposucción abdominal, procedimiento llevado a cabo por el especialista Dr. Orlando Rodríguez Anato. A través de sus plataformas digitales, la también figura pública ha ido documentando parte de su proceso de recuperación, mostrando avances progresivos tras la cirugía.

En sus publicaciones, reveló que, apenas unas semanas después de la intervención, ya se encontraba en etapa de recuperación inicial, destacando la evolución positiva de su cuerpo tras el procedimiento.

Evolución visible en poco tiempo

Con el paso de las semanas, Elymar continuó compartiendo actualizaciones con sus seguidores. Aproximadamente un mes y medio después de la operación, mostró resultados más definidos, evidenciando una silueta más estilizada, especialmente en la zona abdominal, lo que ella misma describió como su “cinturita”.

Las imágenes publicadas reflejan no solo el resultado estético, sino también el proceso de adaptación posterior a una cirugía de este tipo, que requiere cuidados y seguimiento médico.

Un regreso a la playa como símbolo de recuperación

Uno de los momentos más comentados fue su primera visita a la playa tras la intervención, donde apareció acompañada por Moly. Este regreso a actividades cotidianas marcó una especie de hito dentro de su recuperación, evidenciando mayor confianza y comodidad con los resultados obtenidos.

La exposición pública del proceso también abrió espacio para diversas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios, llamó la atención la conversación en torno al supuesto apoyo del intérprete en el financiamiento de la cirugía, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios y que generó opiniones divididas.

Más allá de las especulaciones, la pareja ha mostrado una imagen de cercanía y acompañamiento durante todo el proceso, destacando una etapa que combina cambios personales, exposición mediática y evolución física compartida con sus seguidores.

El caso de Elymar Zurita se suma a la tendencia de figuras públicas que comparten abiertamente sus procedimientos estéticos en redes sociales, mostrando tanto el proceso como los resultados. En su caso, la transparencia de su experiencia ha mantenido el interés del público, que continúa pendiente de sus publicaciones y de la evolución de su nueva etapa.

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