¿Viviana Gibelli prepara su regreso a Venevisión? Reencuentro y nuevo contenido reavivan las especulaciones

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La reciente presencia de Viviana Gibelli en los espacios de Venevisión ha generado comentarios en Venezuela, donde algunos se preguntan si este reencuentro podría anticipar un posible regreso a la televisora que formó parte importante de su trayectoria durante casi tres décadas.

El hecho ocurre luego de más de una década alejada de los estudios del canal, marcando un retorno puntual que, según lo observado, está vinculado a la producción de un contenido especial desarrollado en conjunto con su proyecto digital.

En medio de esta aparición, el periodista de farándula Alejandro Córdova, conocido como “El flaco de la farándula”, afirmó que se trata de un acercamiento específico asociado a un proyecto audiovisual.

Un reencuentro ligado a contenido especial

La visita de Gibelli a Venevisión está relacionada con la grabación de un programa especial centrado en La Guerra de los Sexos, uno de los formatos más emblemáticos de la televisión venezolana. El contenido forma parte de una iniciativa que busca repasar momentos clave del programa, incluyendo material de archivo y anécdotas detrás de cámaras.

Este especial tendría una duración aproximada de una hora y se plantea como una pieza que combina nostalgia y testimonio, en la que la animadora retoma contacto con espacios que fueron determinantes en su carrera.

Un contexto marcado por aniversarios y colaboraciones

El proyecto también coincide con la conmemoración de los 25 años del estreno del formato y con los 65 años de Venevisión, un contexto que ha impulsado la participación de figuras históricas vinculadas al canal.

De acuerdo con la información disponible, el especial surge de una alianza entre el canal digital de Viviana Gibelli y la estructura de producción asociada a la televisora, lo que permite su difusión tanto en plataformas digitales como en señal abierta.

Especulaciones sobre un posible regreso

El reencuentro ha dado pie a interpretaciones en redes y en el medio sobre un eventual retorno de la animadora a Venevisión. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una reincorporación permanente.

En ese sentido, el análisis de Córdova apunta a que se trata de un acercamiento motivado por un proyecto específico, más que de una negociación cerrada para su regreso como figura fija del canal.

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