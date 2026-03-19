Christina Aguilera mete la pata en México y desata burlas en pleno show

Suscríbete a nuestros canales

La noche que prometía ser inolvidable para los fanáticos de Christina Aguilera en Ciudad de México terminó convertida en tendencia, pero no precisamente por su desempeño vocal. Un inesperado error sobre el escenario encendió las redes sociales y puso en el ojo del huracán a la estrella internacional.

Un desliz que no pasó desapercibido

En medio de su presentación, la cantante cometió un fallo que rápidamente captó la atención del público. Al dirigirse a los asistentes, Aguilera se refirió a la ciudad como “Nuevo México”, confundiendo el nombre de la capital mexicana con el del estado estadounidense Nuevo México.

El momento generó sorpresa inmediata entre los presentes, quienes no tardaron en reaccionar con risas, gestos de desconcierto y, posteriormente, publicaciones en redes sociales que amplificaron el incidente.

Viralidad instantánea y lluvia de memes

Como era de esperarse en la era digital, el error se convirtió en material perfecto para el humor en internet. Clips del instante comenzaron a circular rápidamente, acompañados de comentarios irónicos y memes que pusieron en tendencia el nombre de la artista.

Un show bajo la lupa

Más allá del error geográfico, la presentación también fue objeto de críticas por parte de algunos asistentes, quienes manifestaron su inconformidad con la duración del espectáculo.

Comentarios en redes apuntaron a que el concierto resultó más corto de lo esperado, lo que incrementó el descontento general.

A pesar de la controversia, Aguilera continúa siendo una de las voces más reconocidas de la industria musical.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube