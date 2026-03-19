“Se están dejando engañar”: Zendaya responde a los rumores de su matrimonio con Tom Holland

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Durante semanas, decenas de imágenes generadas con inteligencia artificial inundaron las redes sociales mostrando a Zendaya y Tom Holland en un escenario de película: ella con un espectacular vestido blanco, él de traje, intercambiando votos. Algunas de las fotografías incluían a celebridades como Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Andrew Garfield y Jake Gyllenhaal como invitados.

El realismo de las imágenes era tal que, según reveló la propia actriz, engañó a miles de personas, incluyendo a sus seres más cercanos.

La confesión en Jimmy Kimmel Live

Fue durante su aparición en el popular late show estadounidense, donde Zendaya promocionaba su nueva película "The Drama", que el conductor Jimmy Kimmel no pudo evitar sacar el tema. "Vi fotos de boda hechas con IA que se ven muy realistas... de ustedes dos juntos", comentó Kimmel.

Zendaya confesó que el fenómeno la ha acompañado incluso en su día a día. "Muchas personas han sido engañadas por ellas. Mientras estaba por ahí, en la vida real, la gente me decía: '¡Oh, Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!', y yo respondía: 'Cariño, son IA. No son reales'", relató entre risas.

Pero lo más sorprendente fue el impacto que estas imágenes tuvieron en su círculo íntimo. Cuando Kimmel le preguntó si alguien cercano había caído en el engaño, Zendaya reveló: "Sí, muchas personas. Y algunas se enojaron porque pensaron que no las había invitado a la boda". La anécdota, lejos de generar tensión, se convirtió en un momento cómico de la entrevista.

Una relación bajo el radar

Zendaya y Tom Holland, quienes se conocieron en el set de "Spider-Man: Homecoming" en 2017, han sido extremadamente celosos de su privacidad desde que confirmaron su relación en 2021. El propio Holland explicó en una entrevista de 2023 la razón de su hermetismo: "Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras".

A pesar de ello, han compartido momentos públicos juntos en premieres y premiaciones, y su química dentro y fuera de la pantalla es innegable. Este año, además de "Spider-Man: Brand New Day", los veremos juntos en la épica "The Odyssey", la nueva película de Christopher Nolan que promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

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