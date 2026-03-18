“No es un chiste para mí”: Clara Vegas estalla antes las críticas sobre su preparación para el Miss Universo

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La polémica que estalló hace unos tras el video viral de Layla Peña, donde cuestionaba la oratoria de Clara Vegas y su uso del spanglish, no se ha apagado. Por el contrario, ha sumado un nuevo capítulo luego de que la soberana decidiera responder a las críticas con un par de TikToks que muchos consideraron evasivos y hasta burlones.

Este miércoles, Clara volvió a tomar el micrófono, pero esta vez a través de un live en Instagram, donde se sinceró sobre lo que realmente piensa de quienes la atacan y defendió la autenticidad de su proceso como reina.

"Yo soy así, ustedes me conocen"

La transmisión comenzó con un tono reflexivo. "Les vengo, repito, no todo se tiene que mostrar por las redes sociales, pero hay gente que me está comentando como si esto fuese un chiste para mí, como si no me importa", expresó visiblemente molesta.

La Miss se refirió directamente a quienes criticaron su estrategia de usar memes para contestar las acusaciones. "¿Cómo puede ser que estás respondiendo como un chiste? Yo soy así, ustedes me conocen desde el día uno y yo me he mostrado tal cual como soy en las redes sociales desde el día uno", argumentó.

Para Clara, su estilo fresco y divertido no debería confundirse con falta de compromiso. "Solo porque soy una persona más divertida o X, no significa que yo no me estoy tomando en serio el proceso y lo que significa ser Miss Venezuela. Lo estoy haciendo a mi manera y lo haré a mi manera hasta el universo", sentenció.

La respuesta a los haters

Pero el momento más comentado del live llegó cuando la soberana se dirigió sin filtros a quienes la atacan en redes. "Esto es para la gente que sigue con un cohete en el culo, para la gente que me seguirá funando y destruyendo hasta el día que sé yo", lanzó con una mezcla de sarcasmo y hartazgo.

Clara cuestionó el tiempo que algunos usuarios dedican a criticarla. "Yo pensaría que tienen un trabajo que atender, una familia, no sé. No entiendo por qué andan gastando su tiempo criticándome en TikTok, siendo que hay cosas más importantes en tu vida probablemente que vas a atender, pero no los voy a juzgar por eso", afirmó.

A pesar de la dureza de sus palabras, la Miss aclaró que su mensaje no iba dirigido a toda su comunidad. "Yo tengo una comunidad bellísima, espectacular, que yo adoro, que me defienden. Esto es para la gente que me sigue y critica", reiteró.

El cierre: "Si te duele, es porque es contigo"

Antes de despedirse, Clara dejó una frase que muchos interpretaron como una advertencia final a sus críticos. "Si te duele, es porque es contigo. Si no, te amo y te adoro. Y espero que tengas un día espectacular. This diva is out", concluyó en su característico spanglish.

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