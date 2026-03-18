Mientras Venezuela hacía historia en el diamante, Migbelis Castellanos vivía el juego de una forma muy personal

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Aunque su nombre suele estar ligado a la belleza, la televisión y el entretenimiento, hay una faceta menos comentada en la vida de Migbelis Castellanos: su profunda conexión con el béisbol. La ex Miss Venezuela 2013 ha crecido rodeada de este deporte, formando un vínculo que va más allá de lo anecdótico y que sigue presente incluso en su día a día.

Una herencia que nace en casa

Desde pequeña, Migbelis estuvo influenciada por el béisbol gracias a su padre, Miguel Castellanos, quien fue jugador profesional y formó parte de organizaciones como los Tiburones de La Guaira y ligas menores en Estados Unidos.

Esa cercanía con el deporte no fue superficial. De hecho, la propia Migbelis llegó a soñar con convertirse en pelotera profesional, inspirada por la disciplina y constancia que veía en su hogar. Esta base familiar marcó su carácter competitivo, una cualidad que luego trasladaría a su carrera en los certámenes de belleza y la televisión.

El amor también la conectó con el diamante

Su vida sentimental también estuvo ligada al béisbol. Durante varios años mantuvo una relación con el exreceptor de Grandes Ligas Francisco Cervelli, con quien incluso llegó a comprometerse antes de su separación en 2018.

En ese entonces, Migbelis vivió de cerca el ritmo del béisbol profesional, acompañando a su pareja en distintas etapas de su carrera. Incluso, su presencia durante juegos del Clásico Mundial generó conversación en redes, evidenciando lo involucrada que estaba con el deporte en ese momento.

La conexión familiar continúa en las Grandes Ligas

El béisbol no solo forma parte de su pasado, sino también de su entorno familiar actual. Migbelis es prima del lanzador venezolano Andrés Machado, quien ha desarrollado su carrera en el béisbol profesional y ha formado parte de la selección nacional.

Este vínculo refuerza la constante presencia del deporte en su vida, manteniéndola conectada con el acontecer del béisbol venezolano y sus figuras más destacadas.

Atenta al Clásico Mundial: una pasión que no se apaga

Anoche lo dejó en evidencia. Migbelis Castellanos estuvo siguiendo de cerca el juego del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, compartiendo en sus redes sociales una imagen de su televisor mientras disfrutaba del encuentro.

El gesto, aunque sencillo, confirma que su interés por el béisbol sigue intacto. No se trata solo de un recuerdo de su pasado o de sus relaciones, sino de una pasión que continúa acompañándola, incluso en medio de su vida actual como figura pública y madre.

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