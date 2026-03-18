¡Espectacular! Así luce el primer adelanto de "Spider-Man: Brand New Day"

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Este miércoles 18 de marzo el Universo Marvel estrenó el primer tráiler oficial de la película "Spider-Man: Brand New Day" la cual se espera que llegue a la gran gran pantalla el próximo 30 de julio de 2026.

Por su parte, el primer vistazo de la saga muestra cómo Peter Parker, interpretado por el actor británico, Tom Holland; enfrenta el hecho de que todos lo han olvidado. Sin embargo, algo (no se sabe qué) ocurrirá, razón por la cual se verá obligado a pedirle ayuda a Bruce Banner, interpretado por el actor estadounidense, Mark Ruffalo; en medio de una aventura donde se enfrentará a diferentes personajes del Universo Marvel como The Punisher, interpretado por el también actor estadounidense, Jon Bernthal.

Si bien, Marvel Studios no reveló muchos detalles durante este primer vistazo, genera intriga entre los seguidores de la saga y los amantes de este género cinematográfico.

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