La poderosa genética de Gaby Espino y Jeancarlos Canela: su hijo Nickolas se roba todas las miradas

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El hijo de de la actriz venezolana, Gabriela Espino y el actor estadounidense, Jeancarlos Canela; Nickolas no para de recibir mensajes con respecto a lo guapo que está.

Del mismo modo, los internautas han comentado que se sorprenden al ver su increíble parecido con sus famosos padres, heredando así el estilo, la presencia y carisma de Espino y Canela.

En el mismo orden de ideas, entre los comentarios en las redes sociales sobre Nickolas Canela, destacan "¡Está guapísimo!" "Sacó lo mejor de los dos" y "Todo un galán desde ya".

Si bien, Nickolas Canela es apenas un adolescente de 14 años, su genética ya empezó a robar miradas tras apoderarse de su físico.

Sin duda, el talento y la belleza corren por la sangre de la familia Canela y Espino.

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