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La poderosa genética de Gaby Espino y Jeancarlos Canela: su hijo Nickolas se roba todas las miradas

El hijo de ambos actores está dando de qué hablar en las redes sociales por su apariencia física

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 09:10 am
La poderosa genética de Gaby Espino y Jeancarlos Canela: su hijo Nickolas se roba todas las miradas
Foto: Teletomastv

El hijo de de la actriz venezolana, Gabriela Espino y el actor estadounidense, Jeancarlos Canela; Nickolas no para de recibir mensajes con respecto a lo guapo que está. 

Del mismo modo, los internautas han comentado que se sorprenden al ver su increíble parecido con sus famosos padres, heredando así el estilo, la presencia y carisma de Espino y Canela. 

En el mismo orden de ideas, entre los comentarios en las redes sociales sobre Nickolas Canela, destacan "¡Está guapísimo!" "Sacó lo mejor de los dos" y "Todo un galán desde ya".

Si bien, Nickolas Canela es apenas un adolescente de 14 años, su genética ya empezó a robar miradas tras apoderarse de su físico. 

Sin duda, el talento y la belleza corren por la sangre de la familia Canela y Espino. 

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