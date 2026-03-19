“Esa Noche”: todo sobre el nuevo thriller español que triunfa en Netflix

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Netflix ha vuelto a dar en el clavo con su apuesta por la ficción española. 'Esa Noche', el thriller de solo seis episodios que llegó a la plataforma el pasado viernes 13 de marzo, ya se encuentra entre los contenidos más vistos en España y está generando una excelente recepción entre la crítica y el público.

Una premisa que atrapa

La serie, creada por Jason George (conocido por su trabajo en 'Narcos' e 'Into The Night'), adapta la novela superventas 'That Night' de la autora británica Gillian McAllister. La trama arranca durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, cuando Elena (Clara Galle) atropella accidentalmente a un hombre con su coche. Desesperada y aterrada ante la posibilidad de ir a la cárcel y dejar a su hija pequeña sin madre, llama a sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero) para pedirles ayuda.

A partir de ese momento, las tres hermanas se enfrentan a un dilema moral de proporciones enormes: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar para encubrir a un ser querido? La serie explora "la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia", sumergiendo al espectador en una atmósfera asfixiante de secretos y decisiones extremas.

Un elenco de lujo y un equipo de primera línea

El trío protagonista es uno de los grandes aciertos de la producción. Clara Galle ('A través de mi ventana', 'Olympo') encarna a la vulnerable y desesperada Elena; Claudia Salas ('Élite', 'Salvador') aporta la intensidad como Paula; y Paula Usero ('Las abogadas', 'La boda de Rosa') da vida al contrapunto emocional como Cris. Completan el reparto Nüll García, Pedro Casablanc y Alícia Falcó.

Dirigida por Jorge Dorado ('Mindscape') y Liliana Torres ('Mamífera'), y con guion de Jason George y Lara Sendim, la serie cuenta con la producción de Txintxua Films, garantizando un sello de calidad que ya se refleja en la tensión narrativa de cada capítulo. El rodaje se llevó a cabo entre República Dominicana, Guipúzcoa y Navarra.

Con una premisa adictiva, interpretaciones sólidas y la maquinaria de Netflix detrás, 'Esa Noche' se perfila como uno de los grandes éxitos de la plataforma en este inicio de 2026.

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