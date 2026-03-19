¡Continúa el drama! Hermana de Karol G reaparece en redes tras la polémica familiar

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Después de semanas de silencio y especulaciones, Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante Karol G, volvió a aparecer en redes sociales. A través de una historia en su cuenta de Instagram, que había permanecido inactiva desde que estalló la controversia, Verónica compartió una imagen de un paisaje acompañada de un texto que muchos leyeron como una reflexión sobre lo vivido. "Hay veces que nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar y saber que no todo lo que dices o hablas está bien. Hay veces que nos toca alejarnos para saber que los errores también se valen para mejorar, y sanar", escribió.

En un segundo mensaje, añadió: "Para volver más fuertes y con la fe de seguirla dando toda, no solo por ti, también por tu familia, por los que amas y por los que te rodean. Bonito día". La publicación marcó su primera aparición pública desde que su cuenta fue desactivada en medio del escándalo, y aunque no mencionó directamente a Karol G ni a ningún miembro de su familia, el tono de sus palabras fue interpretado como un intento de cerrar el capítulo.

El origen de la polémica

En una serie de videos que se viralizaron rápidamente, la hermana mayor de la cantante reveló que atravesaba una disputa legal con su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija Sophia. Entre lágrimas, aseguró que se sentía sola y que su propia familia le estaba "dando la espalda" en medio del proceso. "Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió tenga que pasar por esto", expresó.

Pero sus declaraciones fueron más allá del conflicto de custodia. Verónica confesó que su infancia estuvo marcada por la violencia y que creció normalizando patrones de conducta que aprendió en casa. "Todo lo que ustedes ven en redes es mentira. Nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás: mis papás eran las personas que se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma y la puso a sangrar. Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que estaba chiquita", afirmó.

La reacción familiar

Ante la magnitud del escándalo, la cuenta de Verónica fue desactivada. La primera en pronunciarse fue su hermana Jessica Giraldo, quien además es la manager de Karol G. En un comunicado oficial, Jessica pidió respeto y privacidad, y confirmó que la prioridad de la familia era que Verónica "recibiera el apoyo y la atención que necesita".

Días después, se supo que Karol G había cancelado compromisos internacionales, incluyendo su participación en la Semana de la Moda de Milán, para regresar a Colombia y estar cerca de su hermana en medio de la crisis. La artista, sin embargo, se mantuvo en silencio público, una postura que muchos interpretaron como un intento de no alimentar la controversia y proteger a su familia del ojo público.

Lo que viene: heridas que aún no cierran

A pesar de su regreso a redes y el mensaje de reflexión, la relación entre Verónica y Karol G sigue siendo un misterio. Ninguna de las dos ha hablado públicamente sobre su vínculo tras la crisis, y los seguidores de la 'Bichota' continúan especulando sobre si existe o no una reconciliación real.

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