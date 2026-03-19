Mítica banda de rock estadounidense regresaría a Venezuela: aquí los detalles

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Los productores Omar Enrique y Omar Acedo convocaron a los medios para ofrecer detalles del concierto "Gran Rumba del Merengue", programada para el próximo 13 de junio en el Poliedro de Caracas, pero el encuentro terminó siendo una declaración de principios sobre el momento que vive la industria del entretenimiento en el país.

"Venezuela vive un renacimiento único"

Omar Enrique se encargó de confirmar que la maquinaria de los conciertos en Venezuela se ha reactivado. "Lo que estamos viviendo es un renacimiento único. Venezuela se está posicionando nuevamente como un destino estratégico para montajes de calibre mundial y giras de alto nivel", afirmó el también cantante.

A su lado, Omar Acedo respaldó las palabras con datos concretos: la cantidad de eventos programados para este año supera ampliamente las cifras de los últimos cinco años, y la confianza de los productores internacionales en el mercado venezolano ha dado un giro de 180 grados.

Ruta Fest: la Semana Santa será a puro ritmo urbano

Como parte de este impulso, se anunció oficialmente el Ruta Fest, un ambicioso festival que recorrerá varios estados del país entre el miércoles 1 de abril y el domingo 5 de abril, coincidiendo con el asueto de Semana Santa.

El cartel del evento estará encabezado por grandes figuras del género urbano como Jowell & Randy, el dúo puertorriqueño que ha marcado a toda una generación con éxitos como "Un poquito" y "Sácala". A ellos se suman Baby Rasta & Gringo, los pioneros del reggaetón que prometen hacer vibrar cada escenario con su repertorio cargado de clásicos del género.

Lo que se viene: Romeo Santos, Prince Royce, Anuel AA y Guns N' Roses

Los productores revelaron una sorpresa que ha sorprendido al público venezolano: se encuentran en negociaciones avanzadas para traer próximamente a figuras de la talla de Romeo Santos y Prince Royce, los dos máximos exponentes de la bachata a nivel mundial, quienes actualmente se encuentran promocionando su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026".

A ellos se sumaría el puertorriqueño Anuel AA en lo que sería su esperado regreso a los escenarios venezolanos.

Pero el anuncio que más revuelo causó fue el del histórico regreso del rock con Guns N' Roses. La banda liderada por Axl Rose y Slash, que se encuentra realizando una gira mundial con fechas confirmadas en Brasil durante el mes de abril, estaría en la mira de los productores para cerrar un acuerdo que marcaría un antes y un después en la cartelera local. La posibilidad de ver a los icónicos intérpretes de "Sweet Child O' Mine" en Caracas tiene a los fanáticos del rock con los dedos cruzados.

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