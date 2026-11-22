La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, captó la atención en la competencia de traje típico (National Costume) del Miss Universo 2026 al lucir una creación alegórica al béisbol venezolano, pieza central de su presentación en el escenario internacional.

El atuendo, diseñado y confeccionado por Carlos Hernández, destacó por una estructura escénica que integró pedrería de alto brillo con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional, incorporando además detalles visuales y formas inspiradas directamente en la pelota y la estética del diamante.

Según la presentación difundida por la organización Miss Universe Venezuela, la concepción del vestuario buscó traducir la identidad deportiva del país en una pieza de alta costura, conectando el arraigo cultural de la disciplina con el momento histórico que vive el béisbol criollo tras conquistar el Clásico Mundial en marzo.

La propuesta estética generó una amplia receptividad entre los asistentes y en plataformas digitales, consolidando el diseño como uno de los trajes más comentados de la gala por su ejecución visual y su homenaje al deporte rey en Venezuela.

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