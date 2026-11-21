El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel donó los 75.000 dólares del Premio Henry E. Howland Memorial 2026 de la Universidad de Yale al Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para asistir a las poblaciones damnificadas por los terremotos del 24 de junio.

De acuerdo con un reporte oficial difundido por CAF, la entrega de este capital tiene como propósito "contribuir al Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela", mecanismo establecido por el organismo financiero regional para responder a la emergencia, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Respuesta conjunta y asistencia inmediata

Tras los movimientos telúricos del 24 de junio, CAF y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela coordinaron acciones operativas en las zonas impactadas. Según detalla la fuente institucional, esta cooperación permitió "brindar asistencia humanitaria urgente a las personas más afectadas".

Esta intervención se apoya en una relación institucional superior a los 25 años entre el organismo multilateral y la organización musical venezolana, centrada históricamente en el aprendizaje artístico de la población infantil y juvenil del país.

Planificación cultural para el período 2026-2031

De cara al año siguiente, ambas entidades proyectan ejecutar nuevas iniciativas orientadas a restablecer la infraestructura y las capacidades operativas de El Sistema. Estas acciones forman parte del Programa de Educación Musical Inclusiva, eje integrado dentro de la planificación cultural de CAF correspondiente al quinquenio 2026-2031.

Respecto al enfoque de esta política institucional, el documento de CAF establece que la entidad concibe la práctica musical como "una poderosa herramienta de transformación social, inclusión y cohesión".

El capital transferido al fondo de reconstrucción proviene del Premio Henry E. Howland Memorial 2026. Esta distinción es otorgada por la Universidad de Yale, mediante su presidente, a personalidades con trayectorias destacadas en los ámbitos de las artes, las letras o la gestión pública.

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