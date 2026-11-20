La cuenta regresiva está en marcha. Este martes 24 de noviembre, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, será el escenario de la gran final de la 75ª edición del Miss Universo, donde 116 delegadas de todo el planeta competirán por alzarse con la codiciada corona que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch.

En la antesala de las competencias preliminares y del desfile de trajes típicos, los principales portales especializados, casas de apuestas y missólogos internacionales —incluido el "Zar de la Belleza", Osmel Sousa— ya tienen en la mira a las cinco candidatas más sólidas de la contienda, destacando una fuerte presencia venezolana.

El Top 5 de las favoritas al Miss Universo 2026

Venezuela – Clara Vegas Goetz: La representante criolla llega como una de las cartas más fuertes de Latinoamérica. Hija de la recordada Miss Venezuela 1990, Andreína Goetz, Clara ha conquistado a los expertos por su porte escénico, oratoria impecable y preparación integral, perfilándose como seria candidata a traer la octava corona universal al país.

Puerto Rico – Jennifer Barreto: Jugar en casa le otorga un impulso adicional, pero ha sido su seguridad y carisma en cada actividad oficial lo que la ha catapultado al primer lugar de los más recientes Hot Picks de portales especializados como Missosology .

Filipinas – Bea Millan-Windorski: En representación de una de las mayores potencias asiáticas en certámenes de belleza, Millan-Windorski ha brillado por su fluidez comunicativa, elegancia en pasarela y experiencia previa en competencias internacionales, manteniéndose fija en el podio de predicciones.

Nueva Zelanda – Georgia Waddington: Emprendedora y activista social, Waddington se ha consolidado como la gran revelación de Oceanía. Su naturalidad frente a las cámaras y su proyecto de impacto comunitario la mantienen entre las tres primeras opciones de los especialistas.

Francia – Garance Authié: La modelo gala lidera el bloque europeo gracias a su sofisticación, estampa editorial y sólido perfil académico (cuenta con estudios de maestría en administración), combinando el estilo clásico con una destacada desenvoltura escénica.

Otras latinas que pisan fuerte

Aunque estas cinco delegadas encabezan los pronósticos principales, otras representantes de la región también figuran con altas probabilidades de avanzar al cuadro de semifinalistas, entre ellas María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Melissa Núñez (República Dominicana), Dalia Bucaram (Ecuador) y Mia Dio (Cuba).

Para quienes deseen seguir la emoción de la gala final y apostar por sus candidatas favoritas en esta edición aniversario del certamen, puedes hacerlo a través de la plataforma www.meridianobet.net.

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