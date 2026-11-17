La lista reúne a presentadores internacionales, comunicadores y antiguas ganadoras de la corona, quienes tendrán diferentes responsabilidades durante las jornadas del certamen.

El actor y conductor estadounidense Mario López y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, fueron seleccionados como los presentadores oficiales de la gran final, que se realizará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La noticia fue confirmada este martes 17 de noviembre por Miss Universe Organization mediante un comunicado.

La edición de este año tendrá un significado especial, pues el concurso celebra su aniversario número 75 con Puerto Rico como sede. Por ello, la organización apostó por reunir a figuras que han formado parte de la historia del certamen y personalidades con amplia trayectoria en la televisión y el espectáculo.

Dayanara Torres y Zuri Hall estarán a cargo de los comentarios

La conducción de la gala no será la única responsabilidad dentro del equipo anunciado. La puertorriqueña Dayanara Torres, quien consiguió la corona universal en 1993, y la comunicadora estadounidense Zuri Hall fueron designadas como comentaristas de la transmisión.

Para Torres, esta participación representa una nueva oportunidad de vincularse con el concurso que marcó un antes y un después en su carrera. La modelo y actriz se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Puerto Rico en el mundo del entretenimiento después de su triunfo internacional.

Por su parte, Hall aportará su experiencia como presentadora y reportera de entretenimiento. Su incorporación completa el grupo encargado de acompañar a los espectadores durante la noche en la que se conocerá a la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universo.

Denise Quiñones y Zuleyka Rivera también tendrán protagonismo

Otras dos antiguas representantes de Puerto Rico que volverán a relacionarse con el escenario universal son Denise Quiñones y Zuleyka Rivera. Ambas tendrán responsabilidades durante las actividades previas a la coronación, que también forman parte de la programación especial por los 75 años del concurso.

Quiñones, quien obtuvo el título de Miss Universo en 2001, será la presentadora de la competencia preliminar, programada para el domingo 22 de noviembre. En esta jornada, las candidatas tendrán que demostrar sus habilidades y desenvolvimiento en las categorías de traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección.

Mientras tanto, Zuleyka Rivera, ganadora de la corona en 2006, conducirá el desfile de Trajes Típicos, previsto para el sábado 21 de noviembre. En esta presentación, las 116 aspirantes mostrarán vestuarios inspirados en las tradiciones, símbolos y elementos culturales de sus respectivos países.

La participación de ambas exreinas suma un componente especial a la celebración, especialmente porque Puerto Rico vuelve a recibir el concurso internacional después de haber sido sede en 1972, 2001 y 2002.

Lance Bass se suma a la celebración de los 75 años

El anuncio también incluyó al cantante estadounidense Lance Bass, conocido por haber formado parte de la agrupación NSYNC. Su nombre se incorpora al grupo de personalidades que acompañará las actividades de esta edición histórica.

Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization, expresó que la celebración de los 75 años merecía reunir a figuras capaces de representar la trayectoria, el alcance y el espíritu de la organización. Asimismo, destacó la importancia de contar con talentos internacionales y antiguas ganadoras que dejaron una huella en el concurso.

La programación tendrá tres jornadas centrales en el Coliseo de Puerto Rico: el desfile de Trajes Típicos el 21 de noviembre, la competencia preliminar el 22 y la gran final el martes 24, cuando se entregará la corona.

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