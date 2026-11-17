Hay encuentros que tienen un significado especial porque representan la materialización de un sueño que comenzó muchos años atrás. Ese es el caso de Thalía y Karol G, quienes protagonizaron un momento musical que despertó la nostalgia de ambas artistas y que la intérprete mexicana quiso inmortalizar con una emotiva dedicatoria en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Thalía publicó un video que reúne dos etapas de la vida de la colombiana. La primera muestra a Carolina Giraldo cuando era apenas una niña y participaba en un programa de televisión de su país. En aquella grabación, la pequeña revelaba que su cantante favorita era Thalía y manifestaba su deseo de crecer para dedicarse a la música, siguiendo los pasos de su ídolo.

La segunda parte del audiovisual traslada a los espectadores al presente, con fragmentos del reciente encuentro de las dos intérpretes sobre un escenario. Esta vez, aquella niña que soñaba con ser cantante tuvo la oportunidad de compartir la música con la artista que tanto admiraba.

Thalía recordó a la pequeña Karol G que soñaba con ser cantante

El recuerdo que rescató la mexicana tiene como protagonista a una Karol G muy diferente de la estrella internacional que hoy llena escenarios. En las imágenes de archivo se aprecia su entusiasmo al hablar de Thalía y de la influencia que tenía su música durante sus primeros años.

Uno de los detalles más significativos es que la pequeña Carolina llegó a interpretar Piel Morena, uno de los temas emblemáticos de la trayectoria de la artista mexicana. Precisamente, Thalía hizo referencia a ese episodio al acompañar el video con un mensaje dedicado a su colega.

«Qué felicidad haberle cumplido el sueño a esa Carolinita, niña hermosa, que un día cantó "Piel Morena" en un programa de TV de su Colombia», escribió la cantante, al recordar aquella participación televisiva que hoy adquiere un significado especial.

"Nos cumplimos el sueño las dos" : las palabras de la mexicana

Thalía también expresó su alegría por haber formado parte, a través de sus canciones, de la historia musical de Karol G desde que esta era pequeña. Para la intérprete mexicana, reencontrarse con ella en estas circunstancias fue una experiencia que trascendió lo profesional.

"Me llena de mucha alegría y agradecimiento haber estado ahí para ti, a través de mis canciones, cuando apenas eras una pequeñita aprendiendo de la vida" , manifestó.

Sin embargo, la artista dejó claro que la emoción no fue exclusiva de la colombiana. Según explicó, compartir ese momento también representó la realización de un deseo propio, por lo que resumió la experiencia con una frase que llamó especialmente la atención de sus seguidores: «Pero la verdad, nos cumplimos el sueño las dos».

Asimismo, atribuyó ese encuentro a una coincidencia especial y recordó la felicidad que sintieron durante su presentación juntas:

"¡Papá Dios nos juntó en el momento perfecto! Fuimos increíblemente felices y libres en tu escenario".

Thalía envió un mensaje de apoyo a Karol G

La dedicatoria también tuvo un significado que va más allá de la admiración artística. Thalía aprovechó la publicación para destacar el valor de la unión femenina dentro de la industria musical y la importancia de que las intérpretes acompañen y celebren los logros de otras mujeres.

"Qué lindo que las mujeres en la música construyamos juntas, nos celebremos y caminemos de la mano. Juntas somos mejores, hermana! Te quiero!!!", agregó la mexicana.

Al finalizar su mensaje, Thalía incluyó unas palabras de afecto relacionadas con el estado de Karol G: "Espero que mejores pronto mi amor".

De esta manera, la publicación no solo permitió conocer un episodio de la infancia de Carolina Giraldo, sino que también mostró cómo una admiración que nació frente a una pantalla terminó convirtiéndose en una experiencia compartida entre dos figuras de la música latina. Una historia en la que el paso del tiempo transformó a una pequeña admiradora en una artista que ahora puede cantar junto a quien alguna vez fue su mayor inspiración.

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