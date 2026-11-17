Russell Brand volvió a generar controversia después de que se conociera un mensaje que envió desde prisión, donde cumple una condena de 10 años y seis meses por delitos sexuales contra cuatro mujeres. En la grabación, difundida en YouTube por su esposa, Laura Brand, el actor insistió en que no es culpable de los hechos por los que fue sentenciado y compartió algunas impresiones sobre su nueva vida tras las rejas.

La publicación no pasó inadvertida para las autoridades del Reino Unido. El Gobierno británico confirmó que se está examinando si el comediante incumplió las disposiciones que regulan las comunicaciones de los reclusos, especialmente aquellas relacionadas con la difusión de declaraciones públicas mediante terceras personas.

Su esposa compartió las primeras declaraciones desde la cárcel

El mensaje fue presentado por Laura Brand durante un video publicado en el canal de YouTube que ambos comparten. Con un texto en sus manos, la esposa del artista leyó las palabras que él le habría enviado desde el centro penitenciario.

En su intervención, Brand se dirigió a sus seguidores cristianos y agradeció las muestras de respaldo que ha recibido. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue su insistencia en declararse inocente de los delitos por los que cumple condena. «Como saben, soy inocente de los delitos por los que he sido encarcelado», expresó en el comunicado.

El actor también hizo referencia a sus creencias religiosas y aseguró que encuentra consuelo en su fe.

"La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando decidimos seguirlo, y yo lo hago" , manifestó.

Así describió su nueva prisión en Inglaterra

Durante el mensaje, Brand confirmó que fue trasladado a HMP Littlehey, un centro penitenciario ubicado en Cambridgeshire, Inglaterra, destinado a hombres condenados por delitos sexuales.

El comediante incluso hizo un juego de palabras con el nombre del establecimiento y aseguró que se encontraba en la prisión para delincuentes sexuales más grande de Europa. También dedicó parte de su declaración a describir el trato recibido por los trabajadores del recinto.

Según sus palabras, el personal penitenciario le ha parecido amable, comprometido y firme en sus funciones. Además, expresó una valoración positiva sobre la atención que ha recibido desde su llegada al lugar.

Reino Unido investiga si incumplió las normas penitenciarias

La difusión del comunicado provocó una respuesta desde Downing Street, sede del Gobierno británico. Un portavoz del primer ministro calificó el episodio de inaceptable y confirmó que se estaba realizando una investigación urgente para establecer si Brand había vulnerado las disposiciones que rigen las comunicaciones de los presos.

Las normas penitenciarias británicas contemplan restricciones para los reclusos que pretenden realizar declaraciones públicas capaces de causar sufrimiento a las víctimas. Asimismo, las entrevistas y comunicaciones destinadas a ser difundidas por medios de comunicación requieren autorización en determinadas circunstancias. Tampoco está permitido eludir estas disposiciones utilizando a otra persona para publicar mensajes por encargo del interno.

Si se confirma una infracción, Brand podría enfrentarse a medidas disciplinarias que afectarían algunos de sus privilegios, entre ellos posibles restricciones en sus comunicaciones telefónicas. La decisión sobre eventuales sanciones correspondería a las autoridades del establecimiento penitenciario.

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