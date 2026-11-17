Cuarenta y cinco años de escenarios, canciones y experiencias compartidas han convertido a Pimpinela en uno de los dúos más reconocidos de la música en español. Detrás de esa permanencia están Lucía y Joaquín Galán, dos hermanos que han conseguido mantener una sociedad artística durante décadas, pese a los retos que implica combinar los lazos familiares con las responsabilidades profesionales.

Los argentinos abordaron este tema durante una entrevista exclusiva con Primer Impacto, realizada en Los Ángeles, donde se presentaron recientemente. En un encuentro detrás del escenario, ambos repasaron parte de su historia y compartieron algunas reflexiones sobre lo que significa trabajar juntos durante tanto tiempo.

La conversación también los llevó a hablar de Jesse & Joy. A propósito de los cambios anunciados por el dúo mexicano en su camino artístico, los intérpretes de 'Olvídame y pega la vuelta' aprovecharon para expresarles su apoyo, desde la perspectiva de quienes conocen de primera mano las particularidades de compartir una carrera con un hermano.

Una historia musical que comenzó en 1981

Mucho antes de convertirse en protagonistas de grandes conciertos internacionales, Lucía y Joaquín iniciaron una aventura musical que terminó por definir sus vidas. Desde 1981, los hermanos fueron dando forma a una propuesta diferente, basada en canciones que recrean discusiones, reconciliaciones, decepciones amorosas y situaciones cotidianas de pareja.

Esa combinación de interpretación teatral y música les permitió distinguirse dentro del panorama latinoamericano. Con el paso de los años, su repertorio consiguió trascender generaciones y mantenerlos presentes en la industria, incluso después de décadas de trayectoria.

No obstante, alcanzar esa continuidad también ha supuesto un aprendizaje fuera del escenario. Compartir proyectos, responsabilidades y decisiones con un familiar exige encontrar puntos de encuentro, reconocer las diferencias y saber separar, en determinados momentos, los asuntos personales de los profesionales.

Precisamente, durante su conversación con Primer Impacto, los Galán pusieron sobre la mesa la importancia de esa convivencia para explicar cómo han conseguido sostener su agrupación durante cuatro décadas y media.

Jesse & Joy reciben el respaldo de Pimpinela

La actualidad de Jesse & Joy también formó parte de la entrevista. Los hermanos mexicanos, que han construido una carrera conjunta de más de 20 años y cuentan con éxitos como '¡Corre!' y 'Dueles', atraviesan cambios en su dinámica musical que han despertado el interés de sus seguidores.

Ante este escenario, Lucía y Joaquín compartieron unas palabras de respaldo para ambos intérpretes. Su reacción estuvo marcada por la experiencia acumulada durante tantos años de trabajo en familia, una realidad que les permite comprender que mantener una agrupación integrada por hermanos no siempre resulta sencillo.

La trayectoria de Pimpinela les ha permitido conocer las distintas etapas que puede atravesar una sociedad artística. Por eso, su mensaje hacia Jesse & Joy representa también una muestra de empatía hacia otros músicos que han decidido convertir un vínculo familiar en un proyecto profesional.

Aunque las circunstancias de cada dúo son diferentes, los argentinos saben que una carrera compartida implica mucho más que coincidir en el escenario: también supone afrontar decisiones, transformaciones y desafíos personales a lo largo del tiempo.

Los hermanos Galán siguen conquistando escenarios

Lejos de detenerse a mirar únicamente lo que han conseguido, Lucía y Joaquín continúan llevando su música a distintas ciudades. Sus espectáculos mantienen el sello que los hizo populares: interpretaciones intensas, personajes que cobran vida a través de las canciones y relatos musicales en los que el público puede reconocerse.

Temas como 'Olvídame y pega la vuelta' siguen ocupando un lugar especial en sus presentaciones y confirman la vigencia de un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones de seguidores.

La entrevista en Los Ángeles permitió acercarse a una dimensión menos conocida de los artistas, más allá de sus actuaciones y éxitos. También dejó ver la experiencia de dos hermanos que han logrado desarrollar una carrera conjunta durante 45 años y que, desde ese recorrido, no dudan en mostrar solidaridad con otros artistas que atraviesan transformaciones profesionales.

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