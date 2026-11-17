Tras pasar por series de Disney y Netflix, Xochitl Gomez dio el salto a la gran pantalla en 2022 con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde dio vida a América Chávez, una adolescente capaz de abrir portales entre dimensiones. Su interpretación tuvo una buena acogida por parte del público y de la crítica. Sin embargo, la realidad fuera del set de rodaje fue muy distinta. A pesar de haber alcanzado la fama mundial, la actriz ha revelado que conseguir nuevos papeles se convirtió en una tarea mucho más complicada de lo que esperaba.

“Fue un regalo y una maldición”

En una entrevista con la revista Bustle, Gomez explicó la paradoja en la que se vio envuelta tras fichar por Marvel. Lejos de recibir ofertas a montones, se topó con un muro: los directores de cine independiente asumían que la actriz ya estaba fuera de su alcance. “Después de Doctor Strange, me costó bastante conseguir nuevos papeles”, confesó. “La gente decía: ‘Es demasiado cara. ¿Y si la contratamos para esto o aquello? ¿Cómo encajaría con su agenda?’. Y yo pensaba: ‘A ver, chicos...’”, relató la intérprete, dejando claro que la industria daba por hecho que estaba ocupada grabando más películas de superhéroes o que su caché se había disparado, cuando la realidad era otra. “Fue un regalo y una maldición. Yo pensaba: ‘Quiero participar en esas películas independientes tan interesantes. Denme una oportunidad, por favor’”.

El limbo de América Chávez

La situación resulta aún más irónica si se tiene en cuenta que Gomez no ha vuelto a aparecer en ningún otro proyecto de Marvel desde entonces. La película terminó dejando a su personaje entrenando en Kamar-Taj, lo que parecía preparar el terreno para una futura saga. Se especuló durante meses con la posibilidad de una serie centrada en una escuela de magia o con su inclusión en las próximas entregas de Vengadores. Sin embargo, cuatro años después, su regreso sigue sin confirmarse. Cuando se le preguntó recientemente si aparecería en Avengers: Doomsday, la actriz respondió con humor: “Bueno, tienen los derechos sobre mi imagen, así que es posible”.

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