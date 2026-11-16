La cuenta regresiva para la gala del Miss Venezuela 2026 ya comenzó y las candidatas aprovechan los últimos días para perfeccionar los detalles de su presentación. Como parte de esta etapa de preparación, las participantes recibieron una nueva jornada de entrenamiento en pasarela con una invitada conocida por su trayectoria en el ámbito de los certámenes de belleza: Giselle Reyes.

La novedad fue compartida a través de las plataformas oficiales de la organización, donde se mostraron imágenes de las jóvenes practicando sus desplazamientos con tacones y trabajando en aspectos como las poses, la postura y la proyección frente al público. La sesión forma parte de las actividades que buscan fortalecer el desenvolvimiento escénico de las aspirantes antes de la próxima gala.

Giselle Reyes se suma al entrenamiento de las candidatas

La reconocida preparadora acompañó a las participantes durante una práctica enfocada en perfeccionar su desempeño sobre la pasarela. Cada movimiento, desde la forma de iniciar el recorrido hasta la posición final frente a las cámaras, requiere atención para conseguir una presentación segura y fluida.

El trabajo también contempla el dominio de la postura y la capacidad de transmitir confianza a través del lenguaje corporal. Estos elementos son importantes en una competencia en la que la presencia escénica forma parte de la evaluación de las concursantes.

La organización destacó que este tipo de encuentros no consiste únicamente en enseñarles a caminar con elegancia, sino también en fortalecer la seguridad personal y la disciplina que necesitan para desenvolverse ante el jurado y el público.

Así avanza la preparación de las 25 aspirantes

La formación de las candidatas del Miss Venezuela 2026 comprende diferentes disciplinas que van más allá del modelaje. Durante las semanas previas a la elección, las jóvenes han participado en actividades destinadas a desarrollar sus habilidades comunicativas, expresión corporal y desenvolvimiento frente a las cámaras.

Dentro del equipo de preparación figuran profesionales como Carlos Galíndez, quien trabaja el área de oratoria; Víctor Canelo, enfocado en el lenguaje corporal; y Brian Urea, encargado de las sesiones de baile y coordinación. También participan Diana Silva y Karin Aridi en el entrenamiento de pasarela.

Este programa busca proporcionarles herramientas para afrontar las distintas etapas de la competencia y los compromisos que asumirán aquellas que consigan representar a Venezuela en los certámenes internacionales.

¿Qué se elegirá en la gala del 19 de noviembre?

La próxima fecha importante del calendario será el jueves 19 de noviembre, cuando se realizará una de las galas centrales de la Temporada de la Belleza 2026. Durante el espectáculo se conocerán las ganadoras de los títulos Miss Venezuela World, Miss International Venezuela y Miss Supranational Venezuela.

Las jóvenes que obtengan estas distinciones tendrán la responsabilidad de representar al país en sus respectivas competencias internacionales. Por ello, la velada constituye una oportunidad decisiva para las aspirantes que buscan iniciar su trayectoria como reinas de belleza.

La edición de este año cuenta con 25 candidatas oficiales, quienes han recorrido distintas etapas de preparación antes de llegar a esta presentación. La elección permitirá conocer los primeros nombres que llevarán la bandera venezolana a escenarios internacionales durante el próximo ciclo de concursos.

La cuenta regresiva para conocer a las nuevas reinas

Con la fecha cada vez más cerca, las participantes continúan trabajando en los aspectos que pueden marcar la diferencia durante sus presentaciones. Las prácticas de pasarela con Giselle Reyes se suman a las actividades de formación que han acompañado a las aspirantes durante esta temporada.

Ahora, la expectativa está puesta en la gala del 19 de noviembre, cuando se conocerán las primeras coronadas del Miss Venezuela 2026 y comenzará una nueva etapa para las jóvenes que asumirán los compromisos internacionales del país.

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