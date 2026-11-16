Lo que estaba previsto como una de las actividades para acercar a las candidatas de Miss Universo 2026 al público puertorriqueño terminó generando cuestionamientos sobre la organización del espectáculo. La presentación de trajes de baño, celebrada en la playa del hotel Caribe Hilton, en San Juan, quedó bajo la lupa después de que circularan imágenes de varias participantes con dificultades para caminar sobre el recorrido instalado en la arena.

La repercusión del episodio llevó a Miss Universe Organization (MUO) a emitir un pronunciamiento el 14 de noviembre. En su declaración, la entidad estableció que la actividad, identificada como Beauty at the Beach, fue desarrollada de manera independiente por Magali Febles y su empresa, The Crown Production LLC, por lo que delimitó su responsabilidad respecto a las condiciones en las que se llevó a cabo.

La organización explica por qué se desvinculó de la producción

En su comunicación, Miss Universo explicó que durante la temporada del concurso se realizan actividades adicionales que buscan promover el turismo, la cultura y los atractivos del país anfitrión. Para llevar adelante este tipo de iniciativas, la franquicia permite que productores externos y compañías privadas desarrollen propuestas vinculadas con la marca.

Bajo esa modalidad se organizó el encuentro en Puerto Rico. Sin embargo, la organización internacional manifestó que el resultado no estuvo a la altura de los criterios de calidad, profesionalismo y excelencia que exige para los acontecimientos relacionados con su nombre.

Por esa razón, MUO puntualizó que la planificación, las decisiones de producción y el desarrollo operativo del desfile correspondieron exclusivamente a Febles y a The Crown Production LLC. También aclaró que no estuvo involucrada en la ejecución del espectáculo ni en las determinaciones que dieron lugar a los inconvenientes.

Las imágenes que generaron controversia durante la pasarela

El desfile se realizó el viernes 13 de noviembre en la playa del Caribe Hilton. Durante la presentación, varias concursantes tuvieron problemas para mantener la estabilidad al avanzar por una superficie acondicionada sobre la arena.

Los registros audiovisuales difundidos en redes sociales mostraron a participantes intentando recuperar el equilibrio mientras recorrían el espacio destinado a la presentación de trajes de baño. Las imágenes provocaron comentarios sobre las condiciones del escenario y la preparación de la actividad.

El inconveniente llamó particularmente la atención porque las concursantes debían completar su recorrido frente al público y las cámaras, en medio de una programación que forma parte de las actividades previas a la elección de la nueva Miss Universo.

Magali Febles reconoce deficiencias en las alfombras

Tras lo sucedido, Magali Febles ofreció explicaciones sobre los problemas registrados durante la presentación. La productora reconoció que las dos alfombras colocadas sobre la arena no proporcionaron la estabilidad necesaria para que las participantes pudieran caminar con seguridad.

Además de lamentar lo ocurrido, informó que revisaría junto con su equipo y el personal del hotel los puntos en los que se produjeron los tropiezos, con el propósito de identificar las fallas.

Febles también dirigió un mensaje a las concursantes afectadas, a quienes expresó su solidaridad y agradeció que, pese a las dificultades, continuaran con sus presentaciones. Su reacción llegó después de que los videos del desfile comenzaran a generar críticas en distintas plataformas digitales.

La productora también se disculpó por la demora

Los inconvenientes con el recorrido no fueron el único aspecto que abordó Febles en su explicación. La responsable del evento también pidió disculpas a los asistentes por el retraso en el comienzo de la actividad, que se prolongó aproximadamente dos horas y media más de lo previsto.

La productora manifestó que su intención era ofrecer una experiencia especial a las representantes internacionales y permitir que recibieran el apoyo del público durante su estadía en Puerto Rico. No obstante, reconoció que el desarrollo de la jornada no cumplió con las expectativas.

Puerto Rico continúa con las actividades de Miss Universo 2026

La polémica se produce durante la edición número 75 de Miss Universo, que tiene como escenario a Puerto Rico. La isla recibe a las representantes de distintos países y territorios en una agenda que incluye presentaciones, encuentros y actividades promocionales antes de la ceremonia final.

La elección de la nueva soberana está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Mientras se acerca la noche de coronación, el episodio de Beauty at the Beach ha puesto sobre la mesa la importancia de las condiciones logísticas y de seguridad en las actividades que involucran a las concursantes, así como la delimitación de responsabilidades entre la organización internacional y las productoras independientes.

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