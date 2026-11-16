El inmueble tiene cerca de 1.068 metros cuadrados cubiertos y también ofrece atractivos en sus áreas exteriores. Allí se encuentra una piscina acompañada de un spa, mientras que una cascada desemboca en el área acuática. En el interior, los ambientes se distribuyen entre zonas sociales, habitaciones y espacios destinados al entretenimiento.

La propiedad permaneció cuatro meses en el mercado antes de concretar su venta por US$5,399 millones, de acuerdo con Realtor.com. Sin embargo, su historia inmobiliaria comenzó mucho antes de que la artista se convirtiera en su propietaria.

Una vivienda que conserva un capítulo de la historia del rock

Una cabina destinada a la producción musical, una sala de cine y diferentes ambientes dedicados al bienestar hacen parte de los espacios que distinguen la mansión que Selena Gómez acaba de vender en California. La residencia, situada en el exclusivo sector de Encino, combina instalaciones recreativas con una distribución pensada para disfrutar de la privacidad y la comodidad.

La mansión tiene un antecedente particular: fue construida por encargo del músico Tom Petty en 1989. Años después, pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario de Selena Gómez, quien la adquirió en 2020 por US$4,89 millones.

De esta manera, la residencia estuvo vinculada con dos figuras reconocidas del mundo de la música. Su anterior propietario dejó una conexión especial con el inmueble, que incluso conserva una cabina de grabación entre sus instalaciones. Este detalle sobresale dentro de una vivienda que reúne espacios residenciales y comodidades propias de una propiedad de lujo.

Mármol, madera y ambientes de grandes dimensiones

En el interior, la cocina ocupa un lugar destacado por sus acabados y equipamiento. Cuenta con una isla central, superficies de mármol y un horno de ladrillo, elementos que le dan personalidad a uno de los espacios principales de la casa.

La distribución también contempla diferentes ambientes para compartir y recibir invitados. Entre ellos se encuentran un comedor formal, una sala familiar y una sala de estar con chimenea. Los techos elevados contribuyen a generar una sensación de amplitud desde el ingreso principal.

En la planta principal está ubicada la suite de mayor tamaño, que incorpora un techo de madera y dimensiones suficientes para albergar una cama king. La combinación de materiales y espacios abiertos forma parte de las características arquitectónicas que acompañan el diseño de la residencia.

Los espacios que convierten la mansión en un lugar de entretenimiento

Más allá de las áreas sociales y privadas, la vivienda cuenta con instalaciones que amplían sus posibilidades de uso. En el nivel inferior se encuentran una bodega, un gimnasio y una sala de masajes, además de una cabina para realizar grabaciones musicales.

También dispone de una sala de cine privada, otro de los ambientes destinados al entretenimiento dentro de la propiedad. Estos espacios se complementan con las instalaciones exteriores, donde la piscina, el spa y la cascada conforman uno de los sectores recreativos más llamativos.

La operación inmobiliaria y el nuevo hogar con Benny Blanco

La transacción permitió a Selena Gómez obtener US$509.000 más que los US$4,89 millones que había desembolsado cuando compró la mansión en 2020. Esa diferencia corresponde exclusivamente a la comparación entre ambos precios y no contempla los costos asociados a la adquisición, mantenimiento y venta del inmueble, ni las posibles mejoras realizadas.

El movimiento inmobiliario coincidió con otra importante compra de la artista junto a Benny Blanco. La pareja adquirió una residencia en Beverly Hills por aproximadamente US$35 millones, mediante una operación privada concretada a través de una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al representante comercial del productor musical.

El nuevo complejo residencial cuenta con una casa principal de inspiración española y dos construcciones independientes para huéspedes. Entre sus elementos arquitectónicos sobresalen una escalera de caracol y una biblioteca, mientras que en los exteriores dispone de piscina, spa, gimnasio y abundante vegetación.

Las dos casas adicionales también tienen instalaciones particulares: una incluye un estudio de grabación y la otra cuenta con su propia sala de cine. Según Realtor.com, la propiedad había pertenecido a un reconocido director de Hollywood, aunque su identidad no fue revelada.

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