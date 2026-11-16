¡¡Feeeliiizzz semana for every body!!... Y con estas pilas bien recargadas, arrancando la semana, ¡heme aquí! en este raudo tecleo que diariamente los pone "face to face" con todo lo que pasa, sucede y acontece en el mundillo farandulero, donde el que menos puja, ¡puja un piano de cola con la tapa levantada y el pianista incluido…

CLARA VEGAS

Así que sin más “gamelote”, enseguida entro en materia para batirles que, contrario a recientes ediciones, las latinas se están dando durísimo durante las actividades previas a la noche final de Miss Universo, pues algunas de ellas han logrado destacar, subiendo como la espuma en la lista de favoritas, lo que desde hace tiempo no ocurría en dicho “templete”, por lo que todo parece indicar que las candidatas de otros continentes no la van a tener “bombita” y que la pelea será peleando… ¡Así como lo están leyendo! Buena parte de las latinoamericanas que se fueron a Puerto Rico, tras la corona que en su cabezota lleva la mexicana Fátima Bosh, han logrado notable figuración en sus apariciones públicas… y además de CLARA VEGAS, las siguientes son las que amenazan con hacerle la vida a cuadritos a las participantes de “allende los mares” (¡Cues… rescues cues!): Chile (Dominga López), Colombia (María Alejandra López), Puerto Rico (Jennifer Barreto), Costa Rica (Marialejandra Acosta), República Dominicana (Melissa Núñez) y Nicaragua (Jasmine Blandford)… ¡Anoten esos nombres!...

GEORGE WITTELS

Por cierto, que quien ¡la pegó del techo! es el diseñador GEORGE WITTELS, ya que es el primer creador latinoamericano en crear y confeccionar la corona oficial de Miss Universo, que el próximo 25 de este mes le será encasquetada a la nueva soberana, acrecentando, así, el prestigio que ya tiene como orfebre, pues para que lo sepan (si no lo saben), de su habilidosa mano han salido las tiaras de Miss Supranational y la de Miss Grand International… ¿Quuueéee taaal?... El susodicho ¡está que no cabe en él! Y por supuesto que anda “botando de su pecho espuma”, pues fue la propia Organización Miss Universo la que lo buscó para que se encargara de la valiosa pieza, que bautizó con el pomposo nombre de “The Radiance of an Eternal Legacy” (que en español traduce "El resplandor de un legado eterno"… ¡Jeemm! ¡Jemm!… me atacó la carraspera), una creación especialmente diseñada para “las bodas de diamante” que en su edición número 75, celebra el “templete” de belleza más importante del globo terráqueo… ¿Irá a parar la preciada tiara a la cabeza de Clara Vegas? ¡Amanecerá y veremos!...

TELEVEN

Yyy pasando a otros rubros del cotilleo, les bato que si en el Canal I, el rancho está ardiendo, por los lados de TELEVEN la cosa no es mejor, pues según me contaron (Y aquí, cual cotorra, ¡¡trúuuaaa, trúuuaaa!!, me limito a repetir), a algunos contratos que se vencen en diciembre y en enero próximo les meterán la lupa… y eso abarcará desde el área deportiva, pasando por Entretenimiento (que será la más afectada) y rozando fuertemente la división informativa, ya que, como se los adelanté en pasadas columnas, en el “Canal de la bolita roja” darán tremendo “sacudión de mata”… y en la misma caerán, como lechosas, desde gerentes y jefes de departamento, producción, hasta talento y periodistas, ya que, según mi vocero, reducirán la nómina a su mínima expresión… y ¡¡Sálveeeseee quien pueda!!... A mí no me extrañara-araña que el rumrum, que recorre los pasillos de dicha planta televisora, pase del brete a la realidad, pues desde hace mucho tiempo rueda la bola de que “desde allá arriba” hay órdenes de “pasar la escoba” y quedarse con el personal estrictamente necesario… Igual que se comenta de la restructuración de ciertos programas que tienen en pantalla, incluso se asegura que algunos serán sacados del aire porque habrían cumplido su ciclo y ya no levantan ni sospecha entre los televidentes… ¿Estará La Bomba metido en ese lote?... Tampoco me causaría sorpresa porque este espacio ya no la da…

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