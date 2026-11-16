El rock y el hip-hop compartieron los reflectores durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock 2026, una celebración que congregó en Los Ángeles a grandes referentes de la industria musical. La gala reconoció el legado de intérpretes y agrupaciones cuya influencia ha trascendido épocas y fronteras, además de ofrecer actuaciones especiales en honor a figuras fundamentales de la música.

La noche estuvo marcada por encuentros entre distintas generaciones de artistas, tributos y momentos que destacaron la diversidad de estilos que han enriquecido la historia musical. Entre los homenajeados figuraron Phil Collins, Wu-Tang Clan, Queen Latifah, MC Lyte y Billy Idol, mientras que otras figuras participaron en presentaciones dedicadas a recordar importantes legados.

Figuras que dejaron huella en la música

La lista de reconocimientos reunió a artistas con trayectorias muy distintas, pero con un punto en común: su impacto en la evolución de la música popular. Phil Collins fue una de las figuras destacadas de la ceremonia, junto con Wu-Tang Clan, Queen Latifah y MC Lyte, nombres fundamentales para comprender el desarrollo del rock y el hip-hop en diferentes momentos de la industria.

Billy Idol también formó parte de los homenajeados, en una noche que puso de manifiesto cómo distintas corrientes musicales han contribuido a construir un legado compartido. La presencia de representantes de varios géneros permitió reconocer no solo éxitos comerciales, sino también la influencia cultural y artística que permanece en nuevas generaciones.

Homenajes y actuaciones especiales

Uno de los tributos destacados estuvo dedicado a Luther Vandross, cuyo legado fue recordado mediante una presentación especial en la que participaron Usher y Oprah Winfrey. El homenaje se sumó a los momentos emotivos de una ceremonia enfocada en reconocer la aportación de artistas que han dejado una marca perdurable en la música.

La gala también contó con la participación de Rick Rubin y Red Hot Chili Peppers, mientras que U2 estuvo a cargo de la apertura. Para cerrar la celebración, Aerosmith y Run-DMC protagonizaron una actuación que evocó la histórica conexión entre el rock y el hip-hop, dos géneros que han encontrado puntos de encuentro a lo largo de los años.

Ausencias que también marcaron la noche

Aunque la ceremonia reunió a numerosas personalidades, algunos de los nombres relacionados con esta edición no estuvieron presentes. Entre las ausencias se mencionaron Oasis, Iron Maiden, Sade, Joy Division y New Order, agrupaciones y artistas con una importante influencia en la historia de la música internacional.

Su ausencia no restó relevancia a una gala que buscó destacar el alcance de distintas generaciones y estilos. La edición de 2026 volvió a poner sobre la mesa la importancia de preservar y reconocer el legado de quienes han contribuido a transformar la industria musical.

Entre los momentos de reconocimiento también destacaron las intervenciones de artistas invitados que acompañaron la celebración. Travis Barker participó en el homenaje a Phil Collins, mientras que Cynthia Erivo formó parte del tributo musical dedicado al intérprete. Por su parte, Chris Rock tuvo a su cargo la presentación de Wu-Tang Clan.

Presentaciones y tributos a los homenajeados

Billy Idol recibió su reconocimiento de manos de Tony Kanal y Gwen Stefani. Como parte de su participación musical, interpretó algunos de los temas más representativos de su repertorio junto al guitarrista Steve Stevens, en una presentación que recuperó la energía característica de su trayectoria.

La ceremonia también reservó un espacio para celebrar la aportación de Queen Latifah y MC Lyte. Megan Thee Stallion y Remy Ma participaron en sus respectivas presentaciones, mientras que las interpretaciones de «U.N.I.T.Y.» y «Ruffneck» recordaron la relevancia de ambas artistas para el desarrollo del hip-hop.

El legado de Luther Vandross y los reconocimientos especiales

El homenaje a Luther Vandross contó con la participación de Oprah Winfrey, quien presentó el segmento, y Usher, encargado de interpretar canciones vinculadas con el legado del cantante. El tributo permitió recordar la influencia de Vandross en la música soul y R&B.

Además de los reconocimientos a intérpretes y agrupaciones, la ceremonia contempló distinciones especiales como Early Influence, Musical Excellence y el premio Ahmet Ertegun, categorías que amplían el reconocimiento a figuras cuya contribución ha sido importante para la evolución de la industria musical.

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