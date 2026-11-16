Alejandra Guzmán se sincera sobre sus años de excesos: esto confesó

Durante una reciente entrevista para el pódcast de Los 40 México, Alejandra Guzmán se sinceró sobre una época en la que las fiestas, los desvelos y las sustancias eran parte de su rutina diaria. Al hablar de la famosa frase party like a rockstar (fiesta como una estrella de rock), la mexicana fue directa: "Pues yo sí viví como rockstar". En esa conversación, Guzmán recordó cómo llegó a "desayunar" cocaína y cómo aquel ambiente terminó por mostrarle quiénes eran sus verdaderos amigos. "De repente sí dices: 'Híjole, estos amigos no son mis amigos'", reflexionó.

Para la cantante, lo que ocurría a su alrededor era la norma de la época. "Antes era muy normal. Antes era como de: 'Pásale'", señaló sobre el consumo de drogas en su entorno artístico. Con humor negro, describió esas madrugadas como el punto de encuentro de "lo mejor de lo peor" y "puro loco". A pesar de la crudeza de los recuerdos, Guzmán aseguró que hoy valora su presente: "Agradezco estar viva. Estar bien".

El giro que protegió su carrera

El paso por la rehabilitación y la atención psicológica la llevaron a replantearse sus hábitos, especialmente en lo profesional. Uno de los cambios más drásticos que asumió fue el de no consumir alcohol ni sustancias antes de subirse a un escenario, una decisión que tomó principalmente para cuidar su voz. La cantante explicó que este límite lo aplicó sobre todo en sus presentaciones en los palenques, espacios donde solía exigirse al máximo.

En la charla, la artista también contrastó las dinámicas de las generaciones actuales con las de su tiempo. Mientras que hoy los jóvenes artistas priorizan ir al gimnasio y cuidar su alimentación, en su época los excesos estaban a la orden del día. Esa diferencia la llevó a advertir sobre las consecuencias de una vida desmedida, como los daños irreparables en la voz o los problemas económicos. "Entonces sí hay que, pues pensar en todo", concluyó la cantante, dejando claro que su mayor triunfo hoy es seguir sobre los escenarios con salud y voz intacta.

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