¡Fuego criollo! La Divaza y Diosa Canales prenden l show con tambores venezolanos en Stream Fighters 5

La Divaza y Diosa Canales protagonizaron una entrada con sazón venezolano durante el evento Stream Fighters 5 en Bogotá, Colombia.

El creador de contenido venezolano caminó hacia el cuadrilátero junto a la reconocida vedette al ritmo de los tambores, ante miles de asistentes en el Coliseo MedPlus y millones de espectadores conectados a la transmisión en vivo.

La aparición de ambos artistas marcó el inicio de uno de los duelos principales de la velada organizada por el colombiano Westcol.

Entrada de La Divaza y Diosa Canales en Stream Fighters 5

El creador de contenido Pedro Figueira, conocido como La Divaza, apostó por sus raíces culturales para su presentación en el evento de boxeo celebrado este sábado 14 de noviembre.

El grupo de músicos tocó tambores venezolanos mientras el joven avanzaba por la pasarela con una estola blanca de plumas y una camisa rosada con collares.

A su lado desfiló la cantante y bailarina Diosa Canales, quien acompañó el recorrido con su característico estilo. La participación de la artista generó múltiples comentarios en las redes sociales sobre su estado físico y su presencia escénica durante el espectáculo.

Resultado de la pelea entre La Divaza y Andrea Valdiri

Tras el espectáculo musical, La Divaza subió al cuadrilátero para enfrentar a la bailarina e influenciadora colombiana Andrea Valdiri en el primer combate mixto de la historia de este torneo. Ambos participantes completaron los tres asaltos pactados en una pelea que mantuvo la atención de la audiencia digital.

Al finalizar el tiempo reglamentario, los jueces otorgaron la victoria a Andrea Valdiri por decisión unánime. La decisión provocó debate entre los seguidores de ambos creadores en internet, mientras la colombiana defendió su triunfo y destacó la disciplina aplicada durante los meses de entrenamiento.

Impacto de Stream Fighters 5 en las redes sociales

La quinta edición de Stream Fighters reunió diez enfrentamientos entre figuras del entretenimiento digital y se transmitió de forma gratuita a través de la plataforma Kick. El evento consolidó su alcance en Latinoamérica con la participación de artistas musicales y combates de exhibición.

Los videos del ingreso de La Divaza junto a Diosa Canales acumularon miles de reproducciones en pocos minutos en plataformas como X. Los usuarios destacaron el respaldo de la artista hacia su compatriota en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento en la región.

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