Cine venezolano

¡Orgullo venezolano! "El nuevo pez que fuma" obtiene premio al mejor largometraje latinoamericano en Mar del Plata

Dirigida por el cineasta Luis Fernández y protagonizada por Mimi Lazo

Por Selene Rivera
Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 11:22 pm
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¡Orgullo venezolano! "El nuevo pez que fuma" obtiene premio al mejor largometraje latinoamericano en Mar del Plata

Este sábado 14 de noviembre el nuevo pez que fuma obtuvo el galardón el mejor largometraje latinoamericano en el festival Internacional de cine de mar del plata. 

Esta producción audiovisual fue dirigida por el actor y cineasta venezolano Luis Fernández. 

Venezuela conquista el Mar del Plata 

"El nuevo pez que fuma" es una película venezolana dirigida por Fernández y eso elenco principal cuenta con mimi lazo como la protagonista así como Jorge Reyes Fran berenger Claudia rojas Carlota Sosa entre otros reconocidos actores. 

Este largometraje se estrenó en Venezuela el pasado 15 de octubre de este año. 

Durante su discurso de agradecimiento el cineasta y director venezolano dedicó la obra fílmica como "un homenaje a nuestro cineasta extraordinario Román Chalbaud y una carta de amor al cine venezolano".

Asimismo, señaló esta película es un "manifiesto de admiración para todas las mujeres que como Mimi, han sabido tomar las riendas de su propia narrativa y han logrado colocarse la etiqueta que a ustedes les ha dado la gana de ponerse".

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