¿Quiénes mandan en Miss Universo según la historia? Conoce el ranking oficial de coronas por país

El certamen internacional de Miss Universo convoca cada año las miradas de millones de espectadores alrededor del planeta. Detrás de los trajes de gala, las pasarelas y los momentos de tensión previos a la coronación, existe una competencia histórica muy reñida entre naciones que consolidan una auténtica tradición en los concursos de belleza. Analizar el historial del evento revela a los países que acumulan la mayor cantidad de títulos y dominan el podio global.

Estados Unidos encabeza el medallero histórico



La delegación de Estados Unidos ostenta el primer lugar absoluto en la historia del concurso. La nación norteamericana acumula un total de nueve coronas universales. El recorrido triunfal estadounidense comenzó en la década de los cincuenta con la victoria de Miriam Stevenson en 1954. Posteriormente, figuras como Carol Ann Laverne Morris (1956), Linda Jeanne Bement (1960), Sylvia Louise Hitchcock (1967), Shawn Weatherly (1980), Chelsi Mariam-Pearl Smith (1995), Brook Antoniette Mahealani Lee (1997), Olivia Culpo (2012) y R'Bonney Gabriel (2023) sumaron galardones para su país. Esa constancia sitúa a la potencia norteamericana en la cima del certamen.

Venezuela consolida una gran tradición de reinas



En el segundo puesto de este ranking histórico figura Venezuela, un país donde los concursos de belleza forman parte fundamental de la cultura popular. La nación sudamericana suma siete coronas universales. Maritza Sayalero Fernández inauguró la senda ganadora para los venezolanos en 1979. A ese triunfo le siguieron los de Irene Lailín Sáez Conde (1981), Bárbara Pérez Hernández (1986), Yoseph Alicia Machado (1996), Dayana Sabrina Mendoza Moncada (2008), Stefanía Fernández Krupij (2009) y María Gabriela de Jesús Isler (2013). Destaca especialmente el hito protagonizado por Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, quienes lograron el único doblete consecutivo o back to back de la misma nación en años seguidos.

Puerto Rico brilla en el Caribe



El tercer peldaño de la cúspide global pertenece a Puerto Rico, territorio que demuestra una fuerza inmensa en las justas internacionales de la belleza. La isla caribeña cuenta con cinco títulos universales. Marisol Malaret Contreras abrió el camino en 1970. Más adelante, Deborah Fátima Carthy Deu (1985), Dayanara Torres Delgado (1993), Denise Marie Quiñones (2001) y Zuleyka Jerris Rivera (2006) completaron este grupo de reinas que enorgullecen a los puertorriqueños.

Filipinas y México mandan en Norteamérica y el Sudeste Asiático



Cuatro coronas respaldan a Filipinas y a México en el panorama internacional. Por el lado filipino, Gloria Maria Aspillera Diaz (1969), Maria Margarita Roxas Moran (1973), Pia Alonzo Wurtzbach (2015) y Catriona Eliza Magnayon Gray (2018) construyeron un legado sólido. Mientras tanto, México festeja las victorias de Lupita Jones Garay (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y los recientes triunfos que posicionan al país azteca entre los gigantes de la competencia.

El bloque de las tres coronas y otras naciones destacadas

India: suma tres títulos gracias a Sushmita Sen (1994), Lara Dutta (2000) y Harnaaz Sandhu (2021).

Sudáfrica: posee tres galardones obtenidos por Margaret Gardiner (1978), Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Zozibini Tunzi (2019).

Suecia: representa a Europa con tres triunfos históricos a cargo de Hillevi Rombin (1955), Margareta Ingrid Arvidsson (1966) y Yvonne Agneta Ryding (1984).

Con dos coronas: figuran países como Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Finlandia, Francia, Japón, Tailandia y Trinidad y Tobago.

Con una corona: aparecen naciones como Alemania, Argentina, Chile, España, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rusia, Nicaragua, Dinamarca, entre otras.



La disputa por la supremacía estética continúa abierta y cada nueva edición del certamen modifica las estadísticas globales, reavivando la pasión de los seguidores en cada rincón del planeta.

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