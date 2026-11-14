¡Quiebre en Miss Universo! Crece el escándalo tras la gala de Magali Febles: las graves fallas en Puerto Rico

La Organización Miss Universo sacudió el mundo del espectáculo tras emitir un contundente comunicado sobre el evento Beauty and the Beach, celebrado en Puerto Rico el pasado 13 de noviembre de 2026.

La entidad internacional desató la polémica al aclarar que la gala fue organizada y producida de manera independiente por Magali Febles y su empresa, bajo un acuerdo de licencia.

El mensaje encendió las alarmas entre los seguidores de los certámenes de belleza, pues la organización confesó su profundo malestar ante los resultados de la noche.

El escándalo de Miss Universo y Magali Febles en Puerto Rico

El pronunciamiento reveló que la cita nocturna no cumplió con los altos estándares de excelencia y profesionalismo que exige la franquicia. Aunque la institución suele autorizar a productores privados para impulsar el turismo y la cultura de los países anfitriones, en esta ocasión la situación escapó por completo de su control.

Fuertes críticas a la producción de Beauty and the Beach

La cúpula del certamen dejó claro que todas las decisiones tomadas durante la velada fueron responsabilidad exclusiva de la empresaria y su equipo, sin aprobación previa de la marca. Ante el revuelo en las redes sociales, la organización lamentó lo ocurrido frente a sus candidatas, socios y fanáticos.

​La respuesta de Magali Febles tras las caídas en la pasarela

​Horas después de la controversia, Magali Febles publicó un escrito oficial de su compañía The Crown Production LLC, fechado este 14 de noviembre en San Juan. La productora envió sus disculpas a las 80 candidatas que desfilaron en el hotel Caribe Hilton y reconoció que varias jóvenes tropezaron en plena pasarela.

​Según explicó la empresaria, para el espectáculo colocaron dos alfombras sobre la arena que no cumplieron con los requisitos de estabilidad y seguridad. Asimismo, lamentó la larga espera del público asistente y aseguró que revisará junto a su equipo y el personal del hotel los puntos exactos donde ocurrieron los incidentes.

El compromiso tras 75 años de historia

Para cerrar la controversia, el máximo organismo de la belleza mundial reafirmó su defensa de la integridad y los valores que han definido su trayectoria durante 75 años. La declaración deja en el aire el futuro de las alianzas locales tras una noche que prometía brillo y terminó en un inesperado quiebre público.

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