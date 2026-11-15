¡Tragedia! El diagnóstico erróneo que acabó con la vida del comediante John Ritter a los 54 años

La tarde del 11 de septiembre de 2003 comenzó como una jornada habitual de trabajo en los estudios de televisión en Burbank, California. El aclamado comediante estadounidense John Ritter, célebre por su rol histórico en la comedia "Three's Company" y en la serie de la cadena ABC "8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter", acudió al plató de grabación para ensayar sus escenas del día junto a sus compañeros de reparto, entre ellos su amigo cercano Henry Winkler. Tras realizar su rutina matutina, hacer ejercicio, tomar un descanso breve y repasar las líneas del guión, el actor comenzó a experimentar malestares físicos severos. Presentó una sudoración profusa, vómitos repetidos y un intenso dolor en la zona del pecho.

Traslado al hospital

En un primer momento, el propio artista atribuyó las molestias a una simple intoxicación alimentaria. Sin embargo, la persistencia y la gravedad del cuadro obligaron a un médico del estudio a sugerir el traslado urgente del intérprete a un centro hospitalario.

Crisis



El actor ingresó a las seis de la tarde en el Centro Médico Providence Saint Joseph. En la sala de urgencias, los médicos de turno interpretaron de inmediato los síntomas como un ataque cardíaco común. Debido a esta suposición inicial, el personal de salud administró tratamientos estándar para infartos, tales como aspirina, anticoagulantes y la preparación de un cateterismo cardíaco. Pese a los esfuerzos de los especialistas, la condición del paciente empeoró a un ritmo acelerado.

Durante el traslado dentro de las instalaciones para un nuevo examen, Ritter dirigió unas palabras afectuosas a su esposa, la actriz Amy Yasbeck, mediante el lenguaje de señas. El comediante formó un gesto con sus manos para expresarle su amor, mientras ella respondió moviendo sus labios poco antes de ver a los médicos cruzar la puerta de la sala quirúrgica.

Diagnóstico correcto



En pleno procedimiento médico, los cardiólogos identificaron la causa real de la crisis: una disección aórtica, es decir, un desgarro en la pared interna de la arteria aorta que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. El tratamiento administrado para tratar un infarto empeoró la hemorragia interna provocada por la ruptura arterial. Pese a los intentos desesperados de intervención quirúrgica de emergencia, los médicos declararon el fallecimiento del actor a las 10:48 de la noche, a los 54 años de edad. La tragedia coincidió tristemente con la celebración del quinto cumpleaños de su hija menor, Stella.

Acciones legales



Años después, la familia de Ritter entabló acciones legales contra los médicos tratantes bajo la premisa de que un diagnóstico correcto a tiempo habría evitado el trágico desenlace. Aunque la justicia resolvió exculpar a los profesionales en un tribunal de California, la viuda Amy Yasbeck enfocó sus esfuerzos en la creación de la Fundación John Ritter para la Salud Aórtica. Esta organización busca concientizar a la comunidad médica y al público sobre los riesgos de confundir una afección de la aorta con un ataque al corazón.

Exámenes médicos

La labor divulgativa de la fundación dio resultados concretos dentro del círculo familiar del comediante cuando su hermano mayor, Tom Ritter, acudió a un chequeo de prevención aórtica. Los exámenes médicos detectaron un aneurisma a tiempo en el mismo segmento de la aorta que afectó a John, lo cual permitió una intervención quirúrgica exitosa que le salvó la vida.

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