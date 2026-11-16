Karol G cancela su show en CDMX: conoce el motivo

La fiesta de Karol G en la Ciudad de México tendrá que esperar un poco más. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa organizadora Ocesa confirmó la cancelación de la presentación programada para este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Según el texto, la decisión responde estrictamente a motivos de salud de la cantante, luego de haber completado dos noches consecutivas de conciertos en el recinto capitalino. "Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans", reza el comunicado oficial.

Nueva fecha y opciones para los fans

La organización confirmó que la energía de "La Bichota" se trasladará al próximo martes, manteniendo como sede el Estadio GNP Seguros. Para tranquilidad de los miles de asistentes, los boletos que ya habían sido comprados para el domingo serán totalmente válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En caso de que los fanáticos no puedan asistir al show del martes, Ocesa habilitó la opción de solicitar un reembolso. Este proceso deberá gestionarse directamente a través de la cuenta de cada usuario en Ticketmaster, ingresando al botón de "Ayuda" para iniciar la solicitud. La cantante agradeció el cariño recibido en estos días y pidió comprensión al público mexicano.

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